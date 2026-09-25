Названы самые надежные среднеразмерные кроссоверы с пробегом

Эксперт Мамышев перечислил три надежных среднеразмерных кроссовера на рынке РФ

Подержанный японский кроссовер среднего размера – вариант популярный, но не всегда беспроблемный. Рушан Мамышев, возглавляющий компанию по автоподбору «Честное авто», рассказал, на какие три модели стоит смотреть в первую очередь: Toyota RAV4, Mazda CX-5 и Honda CR-V он считает самыми надежными в этом сегменте.

Начать логично с RAV4. Тут эксперт советует присматриваться к четвертому поколению, которое выпускают с 2013 года (кузов XA40). Моторы хороши в любом исполнении – будь то 2,0 л в паре с автоматом или вариатором либо 2,5 л. Регулярное обслуживание – и силовой агрегат вместе с коробкой без особых хлопот проходит свыше 300 тыс. км.

Минусы, впрочем, тоже имеются. Лакокрасочное покрытие у RAV4 тонкое, а от коррозии машина защищена слабо: со временем элементы днища могут начать гнить.

Mazda CX-5 второго поколения оснащается теми же двигателями на 2,0 и 2,5 л, хотя коробка здесь исключительно автомат. С ЛКП ситуация еще печальнее, чем у Toyota, – 70−80 мкм против 110 мкм, поэтому сколы и царапины бросаются в глаза куда сильнее. Добавим коррозию контактов электроники полного привода, из-за которой система может отказать, и повышенный риск задиров в цилиндрах у 2,5-литрового мотора – виной тому высокая степень сжатия. Зато при регулярной замене масла и хорошем топливе ресурс тоже превышает 300 тыс. км.

Honda CR-V Мамышев рекомендует искать начиная с четвертого поколения, то есть с 2011 года. Двухлитровый мотор в связке с вариатором зарекомендовал себя надежным, привод бывает передним или полным, а ресурс укладывается в 200−300 тыс. км.

Слабых мест у CR-V хватает: электрика, риск дорогостоящего ремонта вариатора при несвоевременной замене масла и больших пробегах, а еще недостаточная шумоизоляция.

О том, как состояние и возраст машины бьют по ее стоимости, «За рулем» уже рассказывал .

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