415 л.с., запас хода 1100 км: чем удивит гибридный Monjaro
Первым глобальным рынком Geely Monjaro EM-I стал Азербайджан. Здесь цены на кроссовер начинаются от 59,9 тыс. манатов (2 974 000 рублей). В ближайшее время продажи новинки также начнутся в Казахстане и Египте. Geely EM-i базируется на новой платформе GEA Evo, тогда как бензиновое исполнение построено на CMA – «тележке», доставшейся еще от Volvo. Габариты гибрида – 4800х1895х1700 мм.
Гибрид: мощность, батарея и зарядка
Под капотом – 1,5-литровый бензиновый мотор на 144 л.с. в паре с одним или двумя электромоторами: набор зависит от модификации. Полноприводный вариант, представленный в Азербайджане, выдает в сумме 415 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 5,8 секунды.
Тяговая батарея емкостью 29,8 кВт·ч обеспечивает до 130 км пробега исключительно на электротяге. Что до совокупного запаса хода, тут цифра куда внушительнее – 1100 км.
От терминала постоянного тока мощность зарядки доходит до 78 кВт, так что с 30 до 80% батарея наполняется примерно за 15 минут. Кстати, ее разрешено использовать как внешний источник питания для приборов мощностью до 6,6 кВт.
Версия 4х2 и оснащение
Переднеприводная новинка обходится тем же 1,5-литровым двигателем на 144 л.с. и единственным электромотором на передней оси. Суммарно получается 279 л.с., на разгон до «сотни» уходит 7,7 с, а электротягой такая версия может проехать до 92 км.
В салоне установлен проекционный дисплей диагональю 25,6 дюйма, по центру – 15,4-дюймовый тачскрин. На центральном тоннеле смонтирован блок физических кнопок, предусмотрена и беспроводная зарядка.
В оснащение попали адаптивные амортизаторы CDC, система кругового обзора с прозрачным шасси, акустика Flyme Sound и полный набор электронных «телохранителей» ADAS.
О том, как обновляются популярные кроссоверы Geely в России, «За рулем» уже рассказывал.
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