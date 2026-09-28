Новый мотор и автопилот — обновленный Geely Atlas поступил в продажу

Обновленный Geely Atlas с новым мотором вышел в КНР с ценой от 1,26 млн рублей

На домашнем рынке обновленный Geely Atlas наконец поступил в продажу. Модель, известная в Китае как Geely Boyue L, в прошлом году пережила смену внешности и интерьера, а теперь превратилась в целое семейство – с бензиновыми версиями и гибридом i-HEV.

Кстати, именно эта машина стала « прототипом» российского кроссовера Volga K40. Так что перемены, о которых идет речь, косвенно касаются и нашей публики.

И еще один факт для понимания масштаба: по итогам восьми месяцев 2026 года паркетник занимает первое место в топ-10 самых продаваемых бензиновых автомобилей Поднебесной. Неудивительно, что Geely решила расширить гамму.

Гибридная модификация дебютировала в августе на автосалоне в Чэнду. Ее система i-HEV работает без возможности зарядки от электросети – по сути, обычный гибрид, который обходится без кабеля.

В начале сентября выяснилось, что модернизацию получит и «традиционный» кроссовер. Теперь вся семья Geely Atlas 2027 модельного года доступна к покупке в КНР.

Внешность у бензиновой и гибридной версий одинаковая. Новые бамперы, переработанная радиаторная решетка с другими хромированными плашками, 19– или 20-дюймовые диски иного дизайна. Плюс расширенная палитра цветов кузова.

Габариты такие: 4713 х 1910 х 1700 мм, колесная база – 2785 мм. По длине кроссовер стал на 17 мм короче дорестайлингового «Атласа». Салон, впрочем, менять не стали: перед водителем приборный экран, по центру – дисплей мультимедийной системы, на тоннеле – беспроводная зарядка для телефона и «хрустальный» селектор трансмиссии.

«Традиционный» Geely Atlas обзавелся новым базовым мотором. Это бензиновая четырехцилиндровая «турбочетверка» 1.5TD Pro следующего поколения – 201 л.с. и 315 Нм. У дореформенной версии тот же 1.5 выдавал 181 л.с. и 290 Нм, так что прибавка заметная.

При этом китайским клиентам по-прежнему доступен рестайлинговый Atlas с прежним бензиновым турбомотором 2.0 (218 л.с., 325 Нм). Оба двигателя работают в паре с семиступенчатым роботом, привод – только передний.

Гибрид устроен сложнее. В состав силовой установки Geely Atlas i-HEV входят бензиновая «турбочетверка» 1.5 (163 л.с., 255 Нм), гибридная трансмиссия DHT с 238-сильным электромотором (262 Нм) и небольшая батарея на 1,38 кВт·ч. Привод тоже исключительно передний. Расход топлива в смешанном цикле – 4,67 л/100 км по WLTC.

В начальных комплектациях рестайлингового Geely Atlas есть цифровая приборная панель диагональю 10,2 дюйма, мультимедиа с планшетом на 14,6 дюйма, видеорегистратор и та самая беспроводная зарядка.

Дорогие версии получили экран мультимедиа на 15,4 дюйма, подогрев руля и сидений, вентиляцию передних кресел, массажер водительского кресла и проекционный дисплей.

Главная же обновка «богатых» исполнений – комплекс водительских ассистентов Qianli Haohan 5. В него входят сенсор LiDAR над лобовым стеклом, 11 камер, 3 радара миллиметрового диапазона и 12 ультразвуковых радаров. Любопытно, что достался он только гибридному «Атласу» и бензиновой версии с 1.5TD Pro – у кроссовера с 2.0T такого автопилота нет.

Без учета спецпредложений бензиновый Geely Atlas стоит 99 900 – 129 900 юаней (примерно 1 264 000 – 1 643 000 рублей по текущему курсу). Гибрид i-HEV обойдется от 106 900 до 136 900 юаней (1 352 000 – 1 732 000 рублей).

О другом кроссовере Geely, который стал мощнее и дешевле, «За рулем» уже рассказывал.

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