Названы самые популярные гибриды и электрокары в Москве

«Авито Авто»: спрос на электрокары и гибриды с пробегом вырос на 26,6%

В 2026 году интерес москвичей к электрокарам и гибридам с пробегом вырос на 26,6% – если сравнивать январь-август с тем же отрезком 2025-го.

Новые электрифицированные машины, напротив, популярнее не стали: спрос на них держится на прежнем уровне. В общей структуре предложений в столице на новые модели приходится порядка 10-12%, на вторичку – 3%, и год назад расклад был точно такой же. Все это следует из совместного исследования «Авито Авто» и дептранса столицы, с которым «Известия» ознакомились 24 сентября.

Что до конкретных моделей, то среди новых авто у москвичей в фаворитах Zeekr 9X, Lynk & Co 900, Geely EX5 EM-i, GAC S7 и Zeekr 8X. На вторичном рынке чаще всего интересовались Li Auto L9, «младшим» в линейке L7, а также Toyota Camry, Zeekr 9X и Voyah Free.

Московская динамика, по сути, повторяет общероссийский тренд. За восемь месяцев спрос на новые электромобили и гибриды в стране прибавил 14% год к году, а на машины с пробегом – сразу 47%. В топе новых у пользователей Evolute i-Space, Voyah Free, Geely EX5 EM-i, Evolute i-Joy и Exeed Exlantix ET. У вторичного рынка свой список лидеров: Toyota Camry, Voyah Free, Nissan Leaf, Li Auto L9 и Toyota Prius.

Доля электромобилей и гибридов сейчас составляет около 10-12% в Москве и 5% в регионах. Летом 2026 года спрос на такие новые машины в столице поднялся на 22,5%, а на варианты с пробегом – на 28,4%.

Зарядная инфраструктура Москвы

Электрификация столичного автопарка идет быстрыми темпами: по данным дептранса, с 2015 года число электрокаров в городе увеличилось более чем в 150 раз. Сегодня их насчитывается 40,4 тыс. единиц. За шесть лет в рамках проекта на улично-дорожной сети поставили более 450 электрозарядных станций (ЭЗС) – они работают более чем в 100 районах.

Установка новых станций продолжается и в 2026 году. Речь об ЭЗС мощностью 150 кВт, которые позволяют пополнить запас энергии электромобиля в среднем примерно за полчаса. Всего же в столице сейчас порядка 11 тыс. электрозарядных станций.

В ближайшие месяцы на улично-дорожной сети появится еще 550 ЭЗС, поделились в дептрансе. Стратегия развития транспортного комплекса Москвы предполагает, что к 2030 году электромобилей в городе будет 320 тыс. К тому моменту от проекта «Энергия Москвы» планируется установить 4 тыс. ЭЗС, а общее их число в городе должно вырасти до 30 тыс.

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