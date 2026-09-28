7 мест и рамная конструкция: чем может заинтересовать новый Pajero

Эксперт Иванов рассказал, когда в РФ появится Mitsubishi Pajero нового поколения

Леворульная версия Mitsubishi Pajero встанет на конвейер не раньше 2027 года, рассказал Николай Иванов, занимающий пост директора департамента продаж новых автомобилей компании.

«Сейчас модель доступна только с правым рулем – такой вариант будет выпускаться до середины 2027 года. Именно с этого срока стоит рассматривать Mitsubishi Pajero для российской розницы: тогда на конвейер встанут леворульные версии. Окончательные выводы о перспективах модели мы сможем сделать, когда появятся такие автомобили: ключевым фактором станет итоговая цена с учетом стоимости ввоза и ставки утилизационного сбора», – сказал Иванов.

Он назвал новинку интересной моделью. Рамная конструкция у внедорожника осталась классической, зато под капотом теперь турбодизель объемом 2,4 л мощностью 204 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатым автоматом. Рассчитан салон на семь человек – причем третий ряд сидений для российского рынка редкость, и как раз этот момент может перевесить чашу весов для семей и тех, кто любит ездить в дальние поездки.

Пятое поколение Pajero компания Mitsubishi показала 2 сентября 2026 года. Местом премьеры стал Таиланд, там же наладили и производство. Возвращение получилось спустя пять лет: предыдущую версию сняли с выпуска в 2021-м.

Длина внедорожника – 4920 мм, колесная база – 2870 мм, дорожный просвет – 230 мм. Интерьер получил два 14,3-дюймовых дисплея и виртуальную приборную панель с 16 темами оформления, среди которых есть и стилизация под классические Pajero.

До конца 2026 года продажи стартуют в Таиланде. Дальше модель доберется до Японии и Австралии, а со временем – до 100 стран мира.

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