Названы три угрозы для водителей осенью

Эсперт Славнов объяснил, почему первые минуты дождя — самые опасные для водителя

Осенняя погода меняет дороги буквально на глазах. Хватает нескольких минут дождя, чтобы привычное покрытие стало скользким и непредсказуемым – от водителя в такие моменты требуется особая собранность.

Откуда берется опасность? Вода на асфальте смешивается с масляными следами, которые оставляют машины, и с продуктами сгорания топлива, рассказал автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов . По его словам, даже короткая поездка на автомобиле в дождь требует от водителя особой осторожности.

«Как только начинается дождик, все эти масляные пятна и продукты сгорания двигателя осаждаются на асфальте. В первые минуты дождя они поднимаются, поэтому машину может занести», - рассказал эксперт.

Второй опасностью на дороге становятся опавшие листья, образующие на асфальте скользкий слой, снижая сцепление колес автомобиля с дорогой. Особенно во дворах и на участках, где скапливается много листвы. Третья опасность - состояние водителя, которого в прогретом печкой салоне авто может начать клонить сон.

«Сейчас еще такие дни: холодные, люди замерзли, сели в машину, включили печку — и их начинает размаривать. Едут, дистанцию не держат, и вот произошло ДТП», - подытожил Славнов.

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