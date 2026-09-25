Москвич М70 станет гибридным и полноприводным

Елена Фролова: Москвич М70 получит гибридную установку и полный привод в 2027-м

Генеральный директор автозавода «Москвич» Елена Фролова рассказала о скором появлении новых версий кроссовера Москвич М70 и о том, как движется локализация этой модели.

В эксклюзивном интервью главному редактору «За рулем» Максиму Кадакову она сообщила, что для перехода на технологию мелкоузловой сборки (CKD) модели M70 на предприятии проводят серьезное обновление комплексов сварки и окраски, а также модернизируют сборочную линию. Одновременно с этими процессами ведется диалог с российскими поставщиками кузовных деталей. Кроме того, есть планы по локализации стекол и многих других компонентов.

Елена Фролова, генеральный директор АО МАЗ «Москвич»:

– Начинаем с крупноузловой сборки: автомобиль выходит в дилерскую сеть, выстраиваются продажи, сервис и послепродажное обслуживание. Затем переходим к следующему этапу локализации, одновременно дорабатывая продукт с учетом инженерного опыта и обратной связи клиентов. И если изначально мы рассматривали М70 только с ДВС, то теперь готовим и подзаряжаемую гибридную версию.

Она должна стать первым гибридом марки, который встанет на конвейер. Ориентир – 2027 год, но мы рассматриваем возможность ускорения проекта. Полный привод для М70 также запланирован на 2027 год.

Фролова заметила, что для «старшего» полноприводного кроссовера М90 гибридная версия тоже прорабатывается – старт ее крупноузловой сборки также намечен на 2027 год.

Полный текст интервью выйдет на сайте «За рулем» позже – следите за публикациями.

Ранее «За рулем» рассказал о рестайлинге кроссовера Москвич 3.