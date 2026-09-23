Рестайлинг кроссовера Москвич 3 — первые подробности

Елена Фролова: Москвич 3 может получить обновление внешности в начале 2028 года

Автозавод «Москвич» готовит рестайлинг своего главного продукта, кроссовера Москвич 3.

Об этом в ходе разговора об углублении локализации модели рассказала главному редактору «За рулем» Максиму Кадакову гендиректор предприятия Елена Фролова. Она отметила, что производитель ищет баланс между доступной ценой, уровнем оснащения и экономикой производства. Задача непростая: требуется поэтапный подход к инвестициям. При этом завод хочет представить клиенту современный кроссовер российского производства. Ориентир по цене – от 1,8 млн рублей.

Елена Фролова, генеральный директор АО МАЗ «Москвич»:

– При старте локализации Москвич 3 мы получили техническую документацию от партнеров, но продукт продолжал развиваться, и часть изменений не успевала в ней отражаться. В результате наши инженеры внесли более 250 технических изменений в производственный процесс. Следующий крупный этап – штамповка кузовных панелей, к которой планируем перейти примерно через 18 месяцев.

К этому времени Москвич 3 может получить обновление внешности, и логично будет создавать штамповую оснастку уже под обновленную модель. В целом Москвич 3 останется в линейке не менее пяти лет, с плановыми обновлениями экстерьера и интерьера.

Также Фролова рассказала, что «Москвич» всерьез рассматривает локализацию двигателя 1.5Т и ищет партнеров, с которыми можно было бы разделить инвестиции в литье блока и головки блока цилиндров и последующую механическую обработку.

Полный текст интервью выйдет на сайте «За рулем» позже – следите за публикациями.

Ранее «За рулем» рассказал, что «Москвич» снизил цену кроссовера М70.