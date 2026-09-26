Итальянцы построят спорткар на базе BMW M2 в стиле первого авто M-подразделения

Riverti Automobili анонсировала купе в стиле BMW 3.0 CSL E9 на базе M2

Первенцем спортивного крыла BMW M стало купе 3.0 CSL, увидевшее свет в 1971 году. Неудивительно, что к этой модели в Баварии то и дело возвращаются: скажем, в 2022-м марка показала лимитированную версию M4, чей облик отсылал к оригинальному 3.0 CSL E9.

BMW M2 by Riverti Automobili

Собственный ответ на вопрос, как выглядел бы баварский спорткар семидесятых сегодня, готовит Riverti Automobili. Итальянское ателье анонсировало новинку в стиле E9, причем за основу взяли актуальный BMW M2. Почему именно его? По габаритам он близок к 3.0 CSL – тому самому, что прозвали «Бэтмобилем» за огромное заднее антикрыло и узнаваемые аэродинамические элементы.

BMW M2 by Riverti Automobili

В сети уже появились тизеры будущего автомобиля. На снимках видно: крылья заметно расширили, переднюю часть кузова перекроили. Как и у оригинального BMW 3.0 CSL, на корме итальянской новинки – массивное антикрыло.

Подробностей в ателье пока не раскрывают. Серийный BMW M2 оснащается трехлитровым битурбированным мотором мощностью до 453 л.с. Возьмутся ли итальянские инженеры за доработку этого агрегата или поставят совсем другой – непонятно.

О возвращении в Россию одного из самых популярных кроссоверов «За рулем» уже рассказывал.

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