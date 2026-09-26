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Итальянцы построят спорткар на базе BMW M2 в стиле первого авто M-подразделения

Riverti Automobili анонсировала купе в стиле BMW 3.0 CSL E9 на базе M2

Первенцем спортивного крыла BMW M стало купе 3.0 CSL, увидевшее свет в 1971 году. Неудивительно, что к этой модели в Баварии то и дело возвращаются: скажем, в 2022-м марка показала лимитированную версию M4, чей облик отсылал к оригинальному 3.0 CSL E9.

BMW M2 by Riverti Automobili
BMW M2 by Riverti Automobili

Собственный ответ на вопрос, как выглядел бы баварский спорткар семидесятых сегодня, готовит Riverti Automobili. Итальянское ателье анонсировало новинку в стиле E9, причем за основу взяли актуальный BMW M2. Почему именно его? По габаритам он близок к 3.0 CSL – тому самому, что прозвали «Бэтмобилем» за огромное заднее антикрыло и узнаваемые аэродинамические элементы.

BMW M2 by Riverti Automobili
BMW M2 by Riverti Automobili

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В сети уже появились тизеры будущего автомобиля. На снимках видно: крылья заметно расширили, переднюю часть кузова перекроили. Как и у оригинального BMW 3.0 CSL, на корме итальянской новинки – массивное антикрыло.

Подробностей в ателье пока не раскрывают. Серийный BMW M2 оснащается трехлитровым битурбированным мотором мощностью до 453 л.с. Возьмутся ли итальянские инженеры за доработку этого агрегата или поставят совсем другой – непонятно.

О возвращении в Россию одного из самых популярных кроссоверов «За рулем» уже рассказывал.

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Источник:  Авто Mail
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