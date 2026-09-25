Новый кроссовер Lada Azimut в специальном исполнении — видео

«За рулем» показал кроссовер Lada Azimut, используемый автоинспекцией АВТОВАЗа

Автоинспекция Волжского автозавода уже начала использовать в своей работе кроссоверы Lada Azimut.

Об этом рассказал находящийся в Тольятти на запуске серийного производства кроссовера Lada Azimut главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. Он отметил, что черная машина с люстрой на крыше относится к предсерийной партии – часть таких машин отправилась на различные испытания, но некоторые образцы, как видим, достались внутренним службам завода. На этом автомобиле инспекторы контролируют движение на территории автогиганта.

Меж тем, обычные кроссоверы Lada Azimut уже начали сходить с тольяттинского главного конвейера – старт серийному производству был дан 25 сентября. В производство пошли машины с модернизированными двигателями 1.6 и 1.8, оснащенные 6-ступенчатой механикой и вариатором, привод – пока только передний. Азимут – совершенно новая модель, построенная на глубоко модернизированной платформе Lada Vesta.

Ранее «За рулем» рассказал, когда Азимут выйдет на рынок.