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Новый кроссовер Lada Azimut в специальном исполнении — видео

«За рулем» показал кроссовер Lada Azimut, используемый автоинспекцией АВТОВАЗа

Автоинспекция Волжского автозавода уже начала использовать в своей работе кроссоверы Lada Azimut.

Об этом рассказал находящийся в Тольятти на запуске серийного производства кроссовера Lada Azimut главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. Он отметил, что черная машина с люстрой на крыше относится к предсерийной партии – часть таких машин отправилась на различные испытания, но некоторые образцы, как видим, достались внутренним службам завода. На этом автомобиле инспекторы контролируют движение на территории автогиганта.

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Меж тем, обычные кроссоверы Lada Azimut уже начали сходить с тольяттинского главного конвейера – старт серийному производству был дан 25 сентября. В производство пошли машины с модернизированными двигателями 1.6 и 1.8, оснащенные 6-ступенчатой механикой и вариатором, привод – пока только передний. Азимут – совершенно новая модель, построенная на глубоко модернизированной платформе Lada Vesta.

Ранее «За рулем» рассказал, когда Азимут выйдет на рынок.

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