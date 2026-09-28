Что ждет Volkswagen после массовой реструктуризации?

Volkswagen обсудит реструктуризацию и будущее марки Audi на рынке США

В пятницу наблюдательному совету Volkswagen предстоит разбираться сразу с двумя вещами: как будет устроена реструктуризация и что делать на американском рынке. Там из-за тарифных войн концерн уже потерял миллиарды евро.

Один из главных вопросов повестки – судьба Audi, премиального бренда компании, в США. Ставку хотят сделать на самые доходные сегменты, а именно на пикапы и внедорожники.

Что до рабочих мест, то основная часть сокращений придется на Германию, хотя перемены затронут и другие страны. Китай – наглядный пример: персонал там уже урезали с 90 до 70 тысяч человек, а производство планируют уменьшить еще на 500 тысяч автомобилей.

Профсоюзы IG Metall, впрочем, смотрят на эти планы с тревогой. Повод – трудовое соглашение 2024 года, по которому занятость гарантировалась до конца десятилетия, а взамен концерн обещал вкладываться в заводы. Теперь часть этих предприятий под угрозой закрытия. Отсюда и требование профсоюзов: пусть запланированные 25 тысяч сокращений рабочих мест в Германии станут отправной точкой для переговоров. Разговор хотят вести не о количестве увольнений, а о снижении затрат.

Агентство Reuters сообщает: европейский производственный план Volkswagen представит к концу июня 2027 года. Для заводов, которые уже висят на волоске, этот срок станет решающим.

Причина всей затеи – спрос, который никак не хочет восстанавливаться. Мощности собираются урезать больше чем на 500 тысяч машин. Поэтапное закрытие ждет предприятия в Эмдене, Цвиккау, Ганновере и Неккарзульме – с 2031 по 2034 год.

Про новинки других марок концерна Volkswagen «За рулем» рассказывал совсем недавно.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!