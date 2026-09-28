870 л.с., шесть мест: флагманский кроссовер Geely появится в России

Гибридный кроссовер Geely Galaxy M9 сертифицируют в РФ

Премьера Geely Galaxy M9 состоялась в Китае в сентябре 2025 года, и совсем недавно кроссовер отпраздновал первый день рождения. Компания отчиталась, что за 12 месяцев на рынке тираж флагмана превысил 65 тысяч машин. Восемь наград за дизайн, пять звезд на краш-тесте C-NCAP, плюс дебют в Азербайджане и ОАЭ – таким получился первый год модели.

Разговоры про российский дебют M9 начались еще в первой половине 2026-го. Теперь источник «Китайских автомобилей» сообщил: флагманский SUV с кодовым названием P177 обзавелся несколькими сертификатами соответствия. Такие бумаги нужны, чтобы оформить одобрение типа транспортного средства и выйти на массовые продажи в ЕАЭС.

Сертификация Geely Galaxy M9 в России

Поставлять машины в нашу страну будут с завода в китайском Линьхае – это видно из сертификационных документов. Под капотом здесь параллельный гибрид, хотя на российском рынке куда привычнее последовательные схемы: у M9 двигатель связан с колесами напрямую, и такая компоновка помогает сэкономить топливо в дальних поездках. Правда, льготы, которые сегодня положены чистым электромобилям, на новинку не распространяются.

Сертификаты действуют до 23 сентября 2030 года, а вот точные сроки выхода «девятки» на рынок пока не уточняются.

Дилерское сообщество рассказало «Китайским автомобилям», что официальные поставки стартуют зимой 2027 года – похоже, тогда же начнутся и продажи. За восемь месяцев 2026-го в России поставили на учет 134 таких кроссовера, о чем сообщили в « Автостат Инфо». Спрос пока отстает от более дорогих Lynk & Co 900 и Zeekr 9X.

Характеристики, салон и оснащение Geely Galaxy M9

Габариты Galaxy M9 – 5205 х 1999 х 1800 мм, колесная база – 3030 мм. Для сравнения: это на 7 мм короче, чем у первого поколения Li Auto L9, который в России встречается часто. Внутри шесть мест по схеме 2+2+2, багажник в обычном состоянии – 328 литров, но если сложить второй и третий ряды, объем вырастает до 2171 литра.

На центральной консоли – 30-дюймовый экран, плюс цифровая приборная панель и проекционный дисплей. Пассажирам второго ряда достался складной монитор на потолке диагональю 17,3 дюйма. Есть 9,1-литровый холодильник, 27 динамиков, LiDAR на крыше и пневмоподвеска в шасси.

Движение обеспечивает параллельная гибридная система. В базовом исполнении это 1,5-литровый ДВС вместе с электромотором на 408 л.с., а полноприводная версия получила два электродвигателя на задней оси – суммарно 870 л.с. и разгон до сотни за 4,5 секунды. Батареи предлагаются на выбор: 18,4 или 41,6 кВт·ч, электрического запаса хватает на 100-230 км.

На домашнем рынке кроссовер стоит от 183,8 до 248,8 тысячи юаней – это примерно 2,32-3,15 млн рублей в переводе.

За пределами Китая прайсы уже другие: в Азербайджане за M9 из официальных поставок просят 84,9 тысячи манатов, то есть около 4,25 млн рублей, а в Объединенных Арабских Эмиратах флагман оценили в 159,9 тысячи дирхамов (3,7 млн рублей).

О том, как обновленный Geely Atlas с новым мотором вышел на российский рынок, «За рулем» уже рассказывал.

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