BMW уходит от огромных «ноздрей»: появились фото бензиновой версии 3 Series

BMW покажет 3 Series нового поколения с дизайном Neue Klasse 30 сентября

Премьера BMW 3 Series следующего поколения с двигателем внутреннего сгорания назначена на 30 сентября, причем показ пройдет в Европе. О том, что седан действительно готовят к выходу, в компании намекнули тизером, который появился в соцсети.

BMW 3 Series

Новый седан рисуют в той же дизайнерской философии Neue Klasse, что и i3, которую представили полгода назад.

Правда, техническое родство с электрокаром на этом и заканчивается: в основе лежит обновленная архитектура CLAR, а не платформа Neue Klasse.

По сути, при внешнем сходстве с «зеленой» моделью машина остается наследницей нынешних бензиновых BMW.

BMW 3 Series

Спереди актуальную генерацию узнать непросто. Массивные «ноздри» решетки радиатора, ставшие визитной карточкой последних моделей марки, уступают место более узкой и широкой детали – она плавно перетекает в светотехнику.

Диагональные элементы внутри фар отвечают за дневные ходовые огни; такое решение уже знакомо по седану i3.

Сзади сходство с i3 тоже читается: похожие светодиодные фонари, крышка багажника, диффузор. Зато у бензиновой версии капот длиннее, задний свес больше, а линия лобового стекла выглядит привычнее.

Внутри перемен не меньше. Салон получит систему Panoramic iDrive и наклонный экран мультимедийного комплекса – такие же решения уже реализованы на iX3, i3 и новом X5.

Полный модельный ряд пока не раскрыт. Анонсирована лишь версия M350 xDrive, которая придет на смену M340i xDrive, сообщил Carscoops. Под капотом – 3,0-литровый рядный шестицилиндровый турбомотор с 48-вольтовым мягким гибридом, отдача составляет 437 л.с. и 580 Н·м крутящего момента, то есть больше, чем у M3 поколения F80.

Агрегат работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом, у которого есть режим движения только на задней оси – он получил название Drift Moment.

В планах марки – новые версии шестицилиндровых M3 и M4. Раньше 2028 года первую из них ждать не стоит.

Вторая появится еще позже: ориентир по M4 обозначен 2030 годом.

О том, каким должен быть современный автомобиль, «За рулем» порассуждал вместе с испытателем АЗЛК.

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