Каким должен быть современный автомобиль: мнение испытателя АЗЛК

Эксперт Пикуленко рассказал, что надо донастроить в кроссовере Москвич М70

Ранее мы показали кроссовер Москвич М70 экс-владельцу Москвича‑2140 и предложили ему поделиться своим мнением о нынешней продукции завода на Волгоградском проспекте столицы, а преподаватель МАДИ, в свою очередь, оценил эргономику и управляемость М70.

Тему продолжает журалист, автоэксперт Александр Пикуленко.

Александр Пикуленко: «Мне нравится, как грамотно проработано водительское место кроссовера Москвич М70».

Вчера

На АЗЛК в 70‑е годы я работал испытателем. В советское время туда не приходили случайные люди – только те, которым были интересны машины.

Романтики было мало, но много работы инженерной. Сколько времени я провел на Дмитровском автополигоне! Часто ездили в Крым на Ай-Петри – откатывали тормоза, трансмиссию. Выезжали на испытания в Среднюю Азию, в Магаданскую область – там в городе Сусуман была построена северная испытательная станция.

Мы гордились тем, что делали автомобили для массового потребителя. Москвичи отличались хорошей ремонтопригодностью, ведь до середины 70‑х годов у АЗЛК не было станций техобслуживания – ремонт был заботой владельцев. Поэтому необходимо было делать такую машину, которую ты в пути мог разобрать и собрать самостоятельно.

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Напрасно поругивали двигатель Москвича‑412: это один из самых приличных моторов, которые были созданы в Советском Союзе. У него не было чугунного блока, а с гильзами меньше мороки. На разборку двигателя требуется четыре часа у человека с набором инструментов, и немного надо, чтобы руки росли из нужного места.

Коробка передач настолько была простая, что при наличии пары приспособлений ее можно было в поле разобрать и собрать обратно.

В середине 2000-х Сан Саныч Пикуленко с коллегами восстановили Москвич-403Э, подготовленный для ралли Монте-Карло.

То есть идеология автомобиля для советского человека была очень правильной. Если бы владельцы были нормально обеспечены запасными частями, на Москвич вообще бы нареканий не было.

До 1973 года Москвич‑412 был на уровне мировых стандартов, но с появлением ВАЗ‑2103 он разом превратился в анахронизм. Сделанный на его основе «сороковой» выпускали, как мы знаем, до 1988 года.

Тогда же появился «Максимка» – так мы называли переднеприводный хэтчбек 2141. По задумке это был весьма прогрессивный автомобиль более высокого класса, чем прошлые модели. Но к моменту запуска в производство оказалось, что к нему нет двигателей и коробки передач – новый, разработанный с нуля силовой агрегат не успевали внедрить на конвейер. Поэтому решено было поставить старый 412‑й мотор.

Так что Москвич‑2141 получился компромиссным продуктом, как и всё в тот период. Плюс не смогли поднять на качественный уровень комплектующие. А самое главное, пошел скверный металл – очень коррозионно неустойчивый.

Но если посмотреть на идеологию машины, то завод опять пошел навстречу потребителю, опять ему сделал доступный автомобиль, но уже большой, семейный, на все случаи жизни. Жаль, исполнение не удалось довести до приемлемого.

Кстати, выпускавшийся в Текстильщиках позднее Renault Logan я считаю концептуальным преемником тех, наших Москвичей – доступным автомобилем для широких масс.

Сегодня

К счастью, простой после ухода французских партнеров был недолгим: уже в конце 2022 года стартовала очередная веха производства автомобилей на московском заводе. Москвич 3, имеющий в своей основе платформу JAC, идеологически такой же – недорогой и непритязательный. Но конструктивно вполне современный.

А вот новая М‑линейка – уже другого поля ягода, от марки MG. Эти машины ориентированы на клиентов с более высокими доходами. Даже базовая модель М70 достаточно крупная.

Мне нравится, как грамотно проработано водительское место. Если закрыть шильдик на руле, Москвич можно принять за европейскую, корейскую или японскую машину. Подкупает удобство посадки и простор на задних сиденьях.

И в то же время М70 не безгрешен. Мне не очень нравится, как работает подвеска: вроде едешь по хорошей дороге, но чувствуешь какие-то покачивания. Турбомотор 2.0 обеспечивает классную динамику, однако сегодня важнее расход топлива, стоимость эксплуатации, доступность сервиса. Сейчас никто не будет заниматься самостоятельным обслуживанием: сложно, необходимо огромное количество специнструмента.

Салон М70 мне нравится, но к шасси есть вопросы – заметна раскачка.

И еще не хватает понимания у широкой публики, как будет вести себя такой автомобиль на длительном сроке эксплуатации.

Хотя Haval, Geely, Changan уже приняты потребителем, Москвич пока вызывает настороженность. Я понимаю, что заложено в машине конструктором. Понимаю, на кого эта машина рассчитана. Но пока не готов пересесть на китайские автомобили – при всем уважении к тому, что они делают.

О том, что Москвич 3 может получить обновление внешности в начале 2028 года, «За рулем» уже рассказывал.