Как улучшить современный автомобиль? Вот мнение экс-владельца Москвича-2141

Преподаватель МАДИ оценил эргономику и управляемость кроссовера Москвич М70

Ранее мы показали М70 экс-владельцу Москвича‑2140 и предложили ему поделиться своим мнением о нынешней продукции завода на Волгоградском проспекте столицы.

А теперь предоставим слово Владимиру Романову, преподавателю теоретической механики в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ). Повседневный автомобиль – Volkswagen Tiguan.

Вчера

В моем владении было два Москвича, сначала 408‑й, а потом отцу достался по разнарядке «сорок первый». Права были только у меня, поэтому я поехал его получать.

На нашем автомобиле стоял уфимский мотор, и он для Москвича был жидковат. Шестерочный считался посерьезнее.

Но в целом «сорок первый» нравился. Кузов хорошо спроектирован, очень удобный, просторный. Но ржавел быстро! Еще в сцеплении трос постоянно заедало.

Слабым элементом была задняя балка на двух продольных рычагах, которые представляли из себя две пластины, хотя для прочности лучше бы подошел уголок или швеллер. Нередко они гнулись, когда задним ходом наезжаешь на бордюр.

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А первый, еще 408‑й Москвич я купил в 1984 году у фотографа газеты «Красная звезда». Машина дымила, но ехала – до той поры, пока гаишники не сняли с нее номера. Пришлось взяться за ремонт.

Сосед мне помог выдернуть двигатель. Я его приволок домой, разобрал. Поменял клапаны, распредвал, коленвал, шатуны. Поршни же купить не удалось. Не проблема: новые кольца нацепил, всё поехало.

Следом пришлось заняться кузовом: передняя часть и пол местами прогнили. У нас около института находились останки «сорокового» Москвича. Тогда ведь как было: если машина две недели стоит и к ней никто не подходит, к ней начинают присматриваться. Еще две недели – кто-нибудь что-нибудь да отвинтит.

Если опять никакой реакции, то потом от машины остается только остов. Его потом затащили к нам в институт на свалку металлолома. Не пропадать же добру: отрезал часть «морды» и отвез на дачу.

Потом через знакомых набрал инструмента. У нас на работе была мощная вычислительная лаборатория, откуда как раз списали ламповые машины. У них было очень хорошее железо, из него изготовил порог и пол. Затем отрезал родную «морду», а чужую приварил. На всё ушел месяц, хотя до этого я сварочными работами не занимался.

Через год поменял уже вторую половину порогов и пола, а также задние крылья и крышку багажника. Получилось хорошо, но двигатель всё еще поддымливал.

Перед путешествием в Прибалтику решил перебрать мотор, поршни поменять – я к тому моменту их уже раздобыл. Когда первый раз движок разбирал, заметил, что на поршнях был выбит первый ремонтный размер – такие и припас.

Стал ставить – а они в цилиндр не лезут. Оказалось, поршни стояли крупнее чем надо, и в результате высокого трения кольца на них все и полопались. Промерил цилиндры: там и конусность, и эллипсность, и бочкообразность выше всех пределов. Но мне же ехать надо!

Из напильника сделал шикарный трехгранный шабер. Им, как морковку, скоблил поршни, регулярно примеряя к цилиндрам. После того, как сделал в размер, по совету коллеги изготовил проточки в районе пальцев для отвода масла.

Собрал движок, завел, а он заработал с такой бархатистостью, что я аж обалдел. И масло подъедать перестал. Прошел еще 70 тысяч км! Так что машина была очень ремонтопригодной.

Сегодня

Москвич М70 выглядит симпатично, пропорции правильные. Собран кузов четко, все зазоры ровные. Почему-то нет омывателей фар – неужели у разработчиков так чисто на дорогах?

Подкапотное у современных машин меня не особо интересует – подразумевается, что водитель не будет самостоятельно что-либо ремонтировать. Вот багажник – другое дело. Он тут очень большой, и хорошо, что есть шторка. В моем Тигуане установлена жесткая полка, и она не особо практична: ты ее снял, а куда потом деть-то?

М70 добротно собран и хорош на ходу – я бы рассматривал его для покупки.

Простор на втором ряду – примерно как моем Фольксе, но удобств меньше: нет откидных столиков и спинки по углу наклона не регулируются.

– примерно как моем Фольксе, но удобств меньше: нет откидных столиков и спинки по углу наклона не регулируются. Водительское место требует привыкания, например, из-за отсутствия стрелочных приборов. Многие регулировки зашиты в меню медиасистемы – обычные кнопки и переключатели отнимают меньше внимания. Нефиксируемый селектор трансмиссии удивил отдельной кнопкой паркинга – логичнее было бы ее пристроить на рукоятке.

требует привыкания, например, из-за отсутствия стрелочных приборов. Многие регулировки зашиты в меню медиасистемы – обычные кнопки и переключатели отнимают меньше внимания. Нефиксируемый селектор трансмиссии удивил отдельной кнопкой паркинга – логичнее было бы ее пристроить на рукоятке. Динамика – песня! М70 набирает ход упруго и напористо, двести лошадей – это серьезно. Но при энергичном педалировании у автомата иногда чувствуются запаздывания.

– песня! М70 набирает ход упруго и напористо, двести лошадей – это серьезно. Но при энергичном педалировании у автомата иногда чувствуются запаздывания. Управляемость вопросов не вызывает, хотя рулевое управление тут не такое «острое», как у Тигуана. По плавности хода М70 его уже переигрывает – выбоины фильтруются лучше, да и через «лежачих» перекатывает с большим комфортом. Немного смутили тормоза: ход педали длинный и малоинформативный.

Вижу ли я себя владельцем М70? Вполне! Меня вовсе не смущает его китайское происхождение. Это средство передвижения, и Москвич с этой задачей неплохо справляется.

Не смущает и отсутствие преемственности с советскими Москвичами, слишком большой произошел временной разрыв. Старого завода нет, своих разработок – тоже. Мы и раньше нередко шли по этому пути, беря какую-то иностранную конструкцию, дорабатывая ее, а потом уже что-то появлялось свое.

О том, как проявил себя Москвич-М70 во время длительного теста в парке «За рулем», узнайте тут.