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Новая коробка передач для КАМАЗа почти готова: завод вот-вот покажет ее

Коробченко: КАМАЗ завершает работу над роботизированной коробкой передач

На выставке Comtrans-2026 прошла Пленарно-аналитическая сессия « Коммерческий транспорт России 2026: анализ и перспективы». С речью выступил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко, занимающий также пост заместителя Премьер-министра республики.

Поводов для разговора хватало. Четырехсотлетие Набережных Челнов, полувековой юбилей КАМАЗа – события, которые давно переросли региональный масштаб и стали федеральными. Да и цифра звучала внушительная: два с половиной миллиона грузовиков сошло с конвейера в Челнах.

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Но самое интересное Коробченко приберег для другой темы. По его словам, к финишу подходит работа над перспективной роботизированной коробкой передач – КАМАЗ запустит ее в скором времени. Технических деталей о трансмиссии пока не раскрывают. Впрочем, сам факт заявления с высокой трибуны многое говорит: инженерно-конструкторские работы близки к завершению, а значит, обновка вот-вот появится на главном грузовом конвейере страны.

О том, что сегодня тормозит рынок грузовиков в России, «За рулем» уже рассказывал.

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Источник:  Авто Mail
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