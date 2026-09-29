В России начали продавать надежный японский кроссовер дешевле 2 млн рублей

Кроссоверы Honda XR-V из Китая предлагаются в России с ценами от 1,9 млн рублей

Купеобразный кроссовер Honda XR-V добрался до России. Машину, не раз попадавшую в перечни самых надежных автомобилей китайской сборки, везут по альтернативным схемам – в том числе под заказ.

На одном из классифайдов ценники стартуют от 1 900 000 рублей. Самое доступное предложение нашлось у компании из Владивостока.

Honda XR-V

За 1 900 000 рублей – уже с учетом всех расходов, пошлины, утильсбора и комиссии – владивостокский продавец обещает привезти автомобиль в комплектации Boom Edition.

Что внутри? Комбинированная отделка сидений из ткани и эко-кожи, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, кондиционер, кожаный мультируль, мультимедийная система с сенсорным дисплеем и цифровая приборная панель. Добавьте сюда бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и люк в крыше.

По другим городам разброс заметный. 1 950 000 рублей просят в Иркутске, 2 200 000 – в Кемерово, Находке и Санкт-Петербурге. Красноярск выставил 2 250 000, Пермь – 2 290 000, Омск и Тюмень – 2 390 000, а Киров – 2 549 000 рублей.

Заказать новый XR-V готовы также в Москве, Липецке, Самаре, Мурманске, Воронеже, Краснодаре, Новосибирске, Томске и Улан-Удэ.

Выгодно ли это на фоне конкурентов? Китайский компактный Geely Coolray в новой базовой комплектации « Спорт» оценили минимум в 2 774 990 рублей.

Новый Haval Jolion в топовой версии с передним приводом стоит 2 699 000 рублей, а рестайлинговый Jaecoo J7 – как минимум 2 849 000. Получается, базовая Honda из Китая обходится дешевле каждого из них.

Один момент. Все цифры взяты из открытых объявлений на дату публикации. Итог же зависит от курса валют, комплектации, логистики, таможенных платежей, утильсбора и схемы оформления.

Интерьер Honda XR-V

Кое-что продавцы уже привезли и распродают прямо из наличия. Красноярск предлагает новый Honda XR-V за 2 399 000 рублей, Оренбург – за 2 890 000, Ярославль – за 3 050 000, Москва – за 3 149 000.

По технике все предлагаемые кроссоверы одинаковы. Под капотом – 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» i-VTEC мощностью 124 силы с цепным ГРМ, в паре с ним трудится бесступенчатый вариатор.

Привод при любой комплектации – только передний.

Ранее XR-V от совместного предприятия Dongfeng-Honda попал в «тройку» самых надежных машин китайской сборки. Составила этот рейтинг Китайская Сеть качества автомобилей.

Есть и другая Honda – кроссовер Vezel. Его привозят в Россию как с китайского, так и с японского рынка, а цена зависит от версии и года выпуска. Примерный минимальный ориентир – 1,5 млн рублей.

О том, сколько стоят другие кроссоверы, привезенные в Россию из Китая, «За рулем» рассказывал на примере Mazda CX-50.

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