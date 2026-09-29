85-дюймовый проекционный дисплей, 26 датчиков: новый флагман Volkswagen

Запас хода до 755 км: Volkswagen Anhui открыл прием заказов на ID. Unyx 09

Совместное предприятие Volkswagen Anhui, где выпускают машины, разработанные Volkswagen вместе с Xpeng, открыло прием заказов на ID. Unyx 09. Новинку подают как крупный четырехдверный седан в спортивном ключе. На старте продаж цена лежит в диапазоне от 199 900 до 249 900 юаней – то есть примерно от 2,52 до 3,16 млн рублей.

Прием заказов и цены

Габариты у электрокара солидные: 5081 мм в длину при колесной базе 3030 мм. По этому показателю производитель называет модель лидером в сегменте.

Внешность выдержана в фирменной стилистике линейки Unyx, хотя без собственных акцентов не обошлось: силуэт здесь динамичнее, кузов получил темный декор, а боковое остекление имеет необычную форму.

Ходовая часть – с адаптивными амортизаторами и пневматическими элементами. Диски ставят размером до 21 дюйма, тормозные механизмы – Brembo. Отдельная тема – водительские ассистенты: 26 датчиков и фирменный чип Xpeng вычислительной мощностью 750 ТОПС.

Салон и характеристики

Внутри все по-минималистски. Приборная панель компактная, а основные функции вынесены на 85-дюймовый проекционный дисплей. Руль двухспицевый, с клавишами и колесиками прокрутки – решение не самое привычное. Плюс спортивные передние кресла и аудиосистема с 20 динамиками.

Базовой версии достался один электромотор на 313 л.с. Полноприводная добавляет к нему второй двигатель мощностью 190 л.с.

Аккумулятор предлагается единственный – на 92 кВт⋅ч. Запас хода достигает 755 км у одномоторной версии, полноприводная проезжает до 705 км. По циклу WLTP цифры скромнее: 612 и 571 км соответственно.

О том, как автопроизводители продолжают работать в России, «За рулем» рассказал на примере Toyota.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!