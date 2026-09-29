Бизнес-седан Hongqi получил ряд важных изменений

В ГК «АВТОДОМ» раскрыли перспективы обновленного бизнес-седана Hongqi H5

Обновленный бизнес-седан Hongqi H5, который недавно поступил в продажу на российском рынке, получил целый ряд существенных изменений, но при этом не изменился ценовой подход, что позволит клиентам приобрести обновленную версию без дополнительных затрат. Такое мнение агентству «Автостат» высказали в пресс-службе ГК «Автодом».

«В данном ценовом сегменте у обновленного Hongqi H5 нет конкурентов, так как этот автомобиль относится к категории премиум. Если говорить об эксплуатации Hongqi H5 в такси в категории «Премиум», то небольшое количество машин входят в данную категорию. Среди них – BYD Han, Hongqi H9, LiXiang L7, LiXiang L9», – комментируют в пресс-службе ГК «Автодом».

Обновленный бизнес-седан Hongqi H5 уже доступен у российских дилеров по цене от 4 480 000 рублей. Модель имеет следующие габариты: 4988 мм в длину, 1875 мм в ширину и 1470 мм в высоту при колесной базе 2920 мм. Главные изменения произошли в интерьере: центральным элементом стал новый 15,6-дюймовый горизонтальный мультимедийный экран с высоким разрешением 2.5K, заменивший прежний вертикальный 12,6-дюймовый дисплей.

Новая мультимедийная система, работающая на базе усовершенствованного процессора, предлагает интуитивно понятный интерфейс и обеспечивает быструю работу всех функций. Управление автомобилем стало еще более эргономичным благодаря переносу рычага переключения передач на рулевую колонку, что освободило пространство на центральном тоннеле для дополнительных ниш и 50-ваттной беспроводной зарядки для смартфона. Цифровая приборная панель, лишенная козырька, теперь имеет диагональ 10,25 дюйма и выполнена в минималистичном стиле.

Техническая начинка модели осталась прежней: для российского рынка обновленный Hongqi H5 предлагается с 2-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 218 л.с. в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Динамика разгона до 100 км/ч занимает 7,8 секунды, а максимальная скорость составляет 230 км/ч. Автомобиль базируется на переднеприводной платформе с независимой подвеской McPherson спереди и многорычажной сзади.

О том, каким бизнесом Toyota занимается в России, «За рулем» уже рассказывал.

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