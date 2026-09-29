Названо важное преимущество Lada Azimut перед конкурентами

Антон Алиханов: Через два года продажи Lada Azimut должны удвоиться

Главным козырем нового кроссовера Lada Azimut в борьбе с соперниками должна стать более доступная цена. С таким заявлением выступил министр промышленности и торговли Антон Алиханов – прозвучало оно на церемонии, посвященной старту серийного выпуска модели.

«Lada Azimut не просто составит достойную конкуренцию другим кроссоверам, но и быстро завоюет весомую долю в этом востребованном сегменте. Если рыночная конъюнктура будет благоволить, то уже через два года продажи должны удвоиться», – отметил чиновник.

Сколько именно попросят за новинку, в АВТОВАЗе пока не говорят. Зато круг соперников очерчен широко и в нем хватает машин с уже известными ценниками.

С кем придется конкурировать

Самый доступный из прямых конкурентов – Haval Jolion, который стартует от 2 099 000 рублей. Примерно в ту же нишу метит Belgee X50 с ценой от 2 099 990 рублей, следом идет Changan CS35 – от 2 299 900 рублей.

Чуть выше по прайсу расположились Tenet T4L (от 2 329 000 рублей) и Jeland J6 за 2 350 000 рублей. Замыкает перечень Geely Coolray – минимум 2 774 990 рублей.

Выходит, разброс цен у соперников тянется от двух до без малого трех миллионов рублей, и в каждом случае новому кроссоверу АВТОВАЗа придется доказывать, что он выгоднее. Насколько это получится, станет ясно после публикации официального прайса.

Оснащение и история модели

Lada Azimut – первый серийный кроссовер, который выпустил АВТОВАЗ. Широкой публике его показали на ПМЭФ в 2025 году.

Набор опций у новинки заметно богаче того, что предлагали прежние модели марки. В списке – панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, обогрев боковых стекол, отдельная шайба с выбором режимов езды и электрорегулировка сидений.

О новинках дешевле трех миллионов рублей «За рулем» недавно рассказывал.

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