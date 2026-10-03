Европоддон входит целиком: VW сделал удлиненный электрофургон

Volkswagen расширил линейку электрических фургонов

Volkswagen Commercial Vehicles продолжает расширять линейку электрических фургонов – на этот раз за счет модификации с удлиненной колесной базой. Салон у новинки просторнее, а грузовой отсек – вместительнее. Грузовая площадка вытянулась на 250 мм по сравнению со стандартным фургоном Volkswagen, что дает дополнительные 500 литров полезного пространства. Добавили и деревянный пол, а максимальная полезная нагрузка доходит до 700 кг.

Кузов, двери и грузовой отсек

Снаружи новинка почти не изменилась. Зато в стандарте у удлиненной версии сразу две сдвижные двери. Они на 190 мм длиннее той единственной двери, что стоит у короткобазного фургона, – этого достаточно, чтобы загрузить европоддон.

Задняя часть бывает разной: либо традиционная подъемная дверь, либо дополнительные распашные створки. Салон, кстати, предлагают в двух– и трехместной конфигурации.

Внутри – мультимедийная система Innovision с обновленным магазином приложений, новый руль и комплекс Travel Assist. Последний распознает сигналы светофора и сам останавливает машину на красный.

Электроника, батарея и цены

Еще предусмотрены режим движения с одной педалью и функция Vehicle-to-Load – с ее помощью фургон превращается в мощный источник питания.

Питает все это батарея емкостью 86 кВт·ч, работающая с задним или полным приводом. Заднеприводная версия развивает 282 л.с., полноприводная – 335 л.с. А максимальная масса буксируемого прицепа в любом случае составляет 1800 кг.

В Германии цены начинаются с 4,8 млн рублей и доходят до 5 млн рублей за полноприводную версию. По сути, удлиненный вариант стоит примерно на 234 тыс. рублей больше обычной модели без НДС.

О том, что теперь ждет Volkswagen после реструктуризации, «За рулем» уже рассказывал.

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