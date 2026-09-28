Совершенно новый Outlander выйдет на рынок в 2028 году: подробности

Mitsubishi Outlander нового поколения получат дизайн от концепта Elevance

Mitsubishi Outlander четвертого поколения стоит на конвейере с 2021 года. Продается он вроде бы ровно, но уже через пару лет на смену может прийти совершенно новая машина – с радикально другой внешностью и переработанной гибридной трансмиссией. Расчет простой: вернуть интерес публики к марке и отыграть позиции в жесткой конкурентной борьбе.

Пока же именно Outlander тянет на себе всю линейку Mitsubishi, и особенно заметно это на американском рынке. За прошлый год там продали 35 тыс. машин против 45 тыс. годом ранее, то есть на десять тысяч меньше. И все равно кроссовер удержал звание самого продаваемого в модельном ряду бренда. Готовить замену собственному бестселлеру – дело нервное, и достойно ответить на вызов получится, похоже, не сразу; впрочем, время покажет.

Японский отчет утверждает: следующее поколение позаимствует идеи у концепта Elevance, который Mitsubishi показала годом ранее. По габаритам и силуэту тот напоминал актуальный Outlander, зато дизайн был заметно смелее – его-то и могут положить в основу обновленного кроссовера.

Что из концептуальных решений доберется до серии? К примеру, выразительные фары и дневные ходовые огни, спускающиеся вниз по передней части кузова, плюс новая решетка радиатора.

Самым смелым ходом Elevance Concept были огромные боковые окна – вот они-то на серийной машине точно не появятся. Задняя часть, если ее повторят вслед за концептом, получит полноразмерный светодиодный фонарь, а сами задние фонари потянутся вверх по D-стойкам и зайдут на задние крылья.

Пока Outlander ждет замену, о новинках, которые успеют выйти в продажу в России до повышения утильсбора, «За рулем» уже рассказывал.

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