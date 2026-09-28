Успеть до повышения «утиля»: какие интересные автоновинки поступят в продажу

Какие BMW, Audi и Mercedes привезут в Россию до конца года

Российские дилеры собираются до конца года привезти в страну целую россыпь новых автомобилей по схеме параллельного импорта. Как выяснило Autonews.ru, крупные сети хотят запастись машинами до очередного повышения утильсбора – с 1 января он вырастет и ударит по ценам на импорт.

Логика тут простая: успеть ввезти и растаможить технику по нынешним ставкам. По сути, каждый месяц промедления делает поставку дороже, так что график у дилеров плотный.

Набор получается пестрый – немецкие седаны и кроссоверы, японский внедорожник, электромобили нового бренда AUDI. Ниже – что именно появится в салонах и в каких версиях.

Audi A6L: что уже везут дилерам

Седаны Audi A6L нового поколения уже начали завозить в дилерские сети.

Пока речь только о мягкогибридной модификации: 2-литровый двигатель выдает 272 л.с. и работает в паре с 48-вольтовым стартер-генератором. Остальные версии обещают позднее.

Что до оснащения, здесь есть пневмоподвеска, кресла с функцией массажа, камеры панорамного обзора и адаптивный круиз-контроль.

Infiniti QX60: версии Luxe и Sport

Обновленный кроссовер Infiniti QX60 начал поступать в комплектации Luxe.

Внутри такой машины – трехзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, а также круиз-контроль и адаптивный «круиз».

Заявлена и версия Sport. От обычной она отличается дизайнерскими элементами экстерьера, черной решеткой радиатора, 20-дюймовыми колесными дисками и расширенным пакетом опций.

Тoyota Tacoma

Еще одна новинка – внедорожник Тoyota Tacoma в комплектации TRD OFF-ROAD. По словам дилеров, машины уже в пути.

Везут бензиновую модификацию, которая в России прежде не продавалась: сейчас тут доступны исключительно автомобили с гибридной силовой установкой.

У этого исполнения – амортизаторы Bilstein, внедорожный круиз-контроль Crawl Control и дополнительные камеры, установленные под днищем. Грузоподъемность «рамника» – 775 кг.

Audi E7X: топовая версия для России

Вторая модель нового бренда Audi под названием E7X доберется до ретейлеров в топовой версии – с полным приводом и запасом хода более 700 км. Речь о марке, которая лишилась колец.

По размерам большой пятиместный кроссовер превосходит Audi Q8. В списке функций – потолочный экран, термобокс, премиальная акустическая система Bose и сиденья с режимом нулевой гравитации.

В модельном ряду марки есть и фастбэк E5 Sportback, который уже продается в России.

BMW X5: продажи стартуют в декабре

Новые BMW X5 начнут поступать в автосалоны в декабре 2026 года.

Первыми окажутся машины в дизельной версии 40d xDrive со спортивным пакетом M Sport Pro. На бензиновые и гибридные варианты предзаказ уже открыт.

Из интересного – огромный проекционный 3D-экран Panoramic Vision во всю торпедо, автоматические двери с электроприводом, адаптивное шасси и многое другое.

Mercedes-Benz GLE: рестайлинг и MBUX

В ноябре сразу в нескольких крупных московских дилерских центрах начнутся продажи обновленного кроссовера Mercedes-Benz GLE.

Правда, клиентам предложат машину строго в бензиновом варианте. Дизель и заряженная AMG-версия ожидаются только в 2027 году.

После рестайлинга немецкий кроссовер впервые в истории модели обзавелся комплексом MBUX Superscreen. В него входят центральный дисплей диагональю 14,4 дюйма и два 12,3-дюймовых экрана, объединенных в единый кластер.

«За рулем» уже рассказывал, что новые кроссоверы Mazda CX-50 предлагаются в РФ с ценами от 3,6 млн рублей.

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