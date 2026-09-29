Обманчивое отрезвление: когда на самом деле можно за руль после застолья?

Эксперты: на скорость «отрезвления» влияют здоровье, возраст и обмен веществ

Выглядит человек после застолья вполне сносно: держится ровно, разговаривает бойко, не шатается. А внутри еще вовсю идет переработка спирта, и нервная система работает вполсилы. Реакция от этого притупляется – тихо, незаметно для самого водителя.

Поймать ту грань, за которой за руль уже можно без риска, не получится. Трезвеет каждый по-своему: сказываются здоровье, возраст, обмен веществ. Для расчетов обычно берут усредненную величину – примерно 10 г чистого спирта за час. Но это ориентир, а не закон.

Разброс виден даже на простых примерах. Сто граммов водки у человека весом около 70 кг уходят примерно за 5-6 часов. А у водителя потяжелее, килограммов на 110, тот же объем порой исчезает за 3-4 часа. Итог всякий раз плавает: значение имеет не только доза, но и сам напиток. Легкое спиртное выводится быстрее, крепкие или сладкие смеси держатся дольше.

Общая картина такая: бокал пива или шампанского покидает кровь за несколько часов, а 200-250 г водки или коньяка способны оставаться почти сутки. Причем у разных людей интервал колеблется очень сильно.

На скорость восстановления влияет и то, как человек сидит за столом. Вода помогает печени избавляться от продуктов распада, а тяжелая жирная еда, наоборот, тормозит процесс. Фрукты и легкие закуски работу организма, напротив, облегчают.

Кое-кто пробует смягчить удар заранее и глотает сорбенты вроде активированного угля. Частично он действительно мешает спирту всасываться, однако общей картины это не меняет: точное время вывода у каждого свое и расчету не поддается.

Что делать, если ехать дальше рискованно, «За рулем» уже разбирался.

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