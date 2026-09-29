Более 1000 км без заправки: известны цены на новую версию известного кроссовера

Гибридная версия Haval Dargo в Китае стоит от 1,5 млн рублей

Официальные продажи Haval Dargo с традиционной гибридной установкой открылись в Китае. Внешняя подзарядка машине не требуется, зато расход бензина ощутимо ниже, чем у чисто бензиновых версий. Полноприводный вариант Hi4 выдает 248 л.с. и потребляет 5,65 литра на сотню километров.

О том, что у кроссовера появится обычный гибрид, стало известно еще в июле 2026 года. Тогда модель получила разрешение на массовое производство сразу в двух исполнениях – с передним приводом (Hi2) и с полным (Hi4). Чуть позже автомобиль попал в объективы камер на улицах Китая: там снимали рекламные материалы. Теперь же такая версия доступна для покупки официально.

Haval Dargo

Внешность у гибридного Dargo своя, не похожая на остальные исполнения. Спереди появился элемент, окрашенный в цвет кузова, с тонкой прорезью – через нее воздух идет к мотору. Габариты: 4620 х 1890 х 1780 мм, колесная база – 2738 мм, углы въезда и съезда – 24 и 30 градусов. Колесные диски – 19-дюймовые.

Моторы, привод и динамика

Под капотом стоит 1,5-литровый турбомотор с индексом GW4B15M, отдача которого – 156 л.с. Переднеприводная версия Hi2 в сумме выдает 248 л.с. и 535 Нм крутящего момента. Расход – 5,2 литра на 100 км, а с 61-литровым баком кроссовер проходит до 1115 км по циклу WLTC.

У полноприводного Hi4 – 4-ступенчатая гибридная коробка передач и два электромотора. Каждый из них слабее единственного мотора переднеприводной машины, поэтому суммарная отдача остается той же – 248 л.с. Зато крутящий момент выше: 670 Нм. Разгон до сотни занимает 6,6 секунды, на 100 км уходит 5,65 литра, а запас хода по WLTC – до 946 км. Бак здесь поменьше, 55 литров.

Внутри – два ряда сидений. Центральная консоль короткая, на ней 15,6-дюймовый сенсорный экран, а приборная панель цифровая. Селектор коробки передач переехал за рулевое колесо. На центральном тоннеле разместили площадку для беспроводной зарядки смартфона, нишу для хранения вещей и пару подстаканников.

Интерьер Haval Dargo

Комплектации и цены в Китае

Самая доступная версия – Haval Dargo Hi2 Pro с передним приводом, ее оценили в 119,9 тысячи юаней (1,5 млн рублей) без учета специальных выгод. В списке оснащения – 19-дюймовые диски, светодиодная оптика, фронтальные и боковые подушки безопасности. Водителю помогают парктроники спереди и сзади и система кругового обзора с прозрачным шасси. Есть люк на крыше, обогрев и вентиляция передних кресел, 10 динамиков.

Следующая ступень – Haval Dargo Hi4 Max за 129,9 тысячи юаней (1,63 млн рублей). Помимо обеих ведущих осей, здесь добавили шторки безопасности, блокировку заднего дифференциала и систему мониторинга качества воздуха в салоне.

Топовый вариант Dargo Hi4 Max Leading обойдется в 137,9 тысячи юаней (1,74 млн рублей). Его ключевое отличие – комплекс активных ассистентов водителя с функцией автономной навигации на трассах и городских дорогах.

Что предлагают в России

Для российского рынка актуален Haval Dargo с бензиновой силовой установкой: это 2-литровый двигатель на 200 л.с., 7-ступенчатый робот и полный привод.

Покупателю доступны три комплектации – «Оптимум», «Премиум» и «Техно+».

Цены находятся в диапазоне от 3 499 000 до 3 899 000 рублей.

О другом китайском кроссовере, который вскоре получит полный привод, «За рулем» уже рассказывал.

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