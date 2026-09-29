АВТОВАЗ: чем Lada Azimut лучше китайских кроссоверов
АВТОВАЗ готовит кроссовер, который в компании считают самым выгодным предложением по соотношению цены и качества среди машин своего сегмента. Официальная позиция производителя звучит так: «Новый кроссовер от Lada станет лучшим предложением в соотношении цена/качество в своем сегменте. Конкурентными преимуществами автомобиля являются эмоциональный и технологичный дизайн, полная адаптация к российским условиям, развитая дилерская и сервисная сеть, доступная стоимость владения, вместительный салон и багажник, высокий уровень оснащения и привлекательная цена».
Кто окажется рядом на витрине? Прямыми соперниками новинки называют Belgee X50 и Belgee X50+, Jeland J6, Haval M6, а также Tenet T4L. Список получается плотным, так что борьба за покупателя в этом сегменте обещает быть совсем не простой.
Под капотом – два атмосферника, оба прошли доработку. Первый объемом 1,6 литра выдает 120 л.с. и 154 Нм, второй – 1,8 литра с отдачей 135 л.с. и 175 Нм.
С объемами выпуска тоже определились, хотя и с оговорками. До конца 2026 года АВТОВАЗ намерен собрать несколько тысяч товарных экземпляров, а вот на следующий год план уже куда серьезнее – 20 тысяч машин.
В перспективе в компании рассматривают выход на рынок с гибридной версией, а в 2027 году кроссовер должен обзавестись турбомотором.
Ранее «За рулем» рассказывал о том, чем Lada Azimut выгодно отличается от конкурентов.
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