Lada Azimut пошел в серию: кто будет его покупать

Эксперт Трандин рассказал, кто будет покупать новый кроссовер Lada Azimut

АВТОВАЗ начал серийный выпуск Lada Azimut. Конвейер уже работает, и вскоре машины начнут расходиться по дилерским центрам.

Произойдет это, впрочем, не мгновенно. До конца года новинка доберется до салонов – раньше, судя по всему, ждать ее покупателям не стоит.

О том, на какую аудиторию рассчитан кроссовер, рассказал Иван Трандин, собственник группы компаний «Км/ч». «Я вижу два реалистичных канала спроса. Первый – розничный покупатель, который присматривался к бюджетному китайскому кроссоверу, но психологически предпочитает российский бренд с понятной сетью сервиса и предсказуемой ценой на запчасти. Здесь конкуренция развернется, в первую очередь, с Haval Jolion, поскольку по габаритам Azimut ближе всего именно к этой модели.

Второй канал – корпоративные и государственные закупки: кроссовер уже позиционируется как кандидат на участие в госпрограммах поддержки, а таксопарки и каршеринг традиционно охотно берут новые модели АВТОВАЗа за счет доступности запчастей и обслуживания.

Именно этот канал исторически обеспечивал стабильный объем продаж Granta и Vesta, и для Azimut он может сыграть ту же роль поддержки на старте, пока розничный спрос только формируется», – отметил эксперт.

О преимуществах Lada Azimut перед кроссоверами конкурентов «За рулем» уже рассказывал.

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