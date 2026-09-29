Популярный ушедший автобренд зарегистрировал в РФ 10 товарных знаков

Компания Hyundai зарегистрировала в России 10 товарных знаков

Правовую охрану получили сразу несколько обозначений. Шесть из них – разные варианты логотипа самого автопроизводителя. Еще три регистрации касаются премиального бренда Genesis. На оставшуюся приходится Trago Xcient.

Заявки на все эти обозначения направляли в ведомство в 2024-2025 годах.

Перечень товаров и услуг, на которые распространяется защита, не ограничивается автомобилями. В него вошли, в частности, подушки, грабли для ухода за площадками для гольфа и предоставление изображений в интернете без возможности скачивания. Срок действия исключительных прав на зарегистрированные обозначения истекает в 2034-2035 годах.

О том, какие автомарки и модели вышли на российский рынок в 2026 году, «За рулем» рассказывал.

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