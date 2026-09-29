Китай отправил за границу 2,1 млн машин за месяц

Bloomberg: экспорт автомобилей из Китая в августе вырос до 2,1 млн штук

За август Китай поставил за рубеж 2,1 млн автомобилей. Относительно того же месяца прошлого года объемы выросли на 53%. Такие цифры обнародовал Bloomberg, опираясь на сведения китайской таможни – то есть на официальную внешнеторговую статистику КНР, а не на подсчеты сторонних аналитиков.

Экспорт китайских электромобилей в этот период вырос на 33%, составив 284,6 тыс. Больше всего электромобилей было экспортировано в Азию (108,8 тыс., рост на 2,5%), а самый значительный рост был в случае с Европой – экспорт туда вырос на треть, достигнув 94,9 тыс. При этом в ЕС действуют пошлины на них в размере до 35,3% (сверх стандартных 10%).

О том, что ждет китайские автомобили в России в ближайшие годы, «За рулем» уже рассказывал.

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