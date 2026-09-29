Российский таксопарк сменил лидеров за последние годы

Как изменился парк легковых такси в России за последние годы

Структура парка легковых такси в России заметно изменилась за последние годы. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «Автостат», проанализировав данные на середину 2026 года.

Аналитики разделили автомобили такси на две возрастные группы – выпущенные в 2015–2021 и 2022–2026 годах. Оказалось, что их марочный состав существенно отличается.

В сегменте «свежих» машин лидирует Lada с долей 29%. Далее следуют китайские и локализованные бренды: Chery и Tenet (15%), Haval (12%), Geely (7%) и Belgee (7%). На эту пятерку приходится около 70% всего обновленного таксопарка.

В более старой группе картина иная. Здесь доминируют корейские Kia (24%) и Hyundai (20%). Lada занимает третье место с долей 14%, за ней идут Volkswagen (12%) и Skoda (10%). Эти пять марок формируют уже около 80% старого парка.

О том, какими будут цены на китайские машины в России в 2027 году, «За рулем» уже рассказывал.

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