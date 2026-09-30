Самый большой Deepal в России: кто купит кроссовер за 7 миллионов

Эксперт Ковалев назвал конкурентов гибридного кроссовера Deepal S09

Ближайшим соперником гибридного кроссовера Deepal S09 основатель внешней пресс-службы для автобизнеса Механика Александр Ковалев называет ESTEO EXLANTIX ET8. Есть и GAC S9, но эта модель меньше, да и в оснащении попроще – ступенькой ниже, если так можно выразиться.

«Еще есть Voyah Taishan и Li Auto L9. Ну а будут ли они прямыми конкурентами, зависит, в том числе от ценовой политики Deepal – скорее всего, не будут. Тем не менее, все озвученные модели имеют хорошее оснащение, безопасны, достаточно сдержанно выглядят и вполне уместно будут смотреться у дорогого бизнес-центра рядом с именитыми «европейцами»», – комментирует Александр Ковалев.

Статус, а не количество – вот что, по мнению эксперта, продает эту машину. Крупный и недешевый кроссовер адресован тем, кто хочет заявить о себе, а не тем, кто пересчитывает места в салоне.

«Маловероятно, что внутри модельной линейки Deepal новый S09 заберет больше 15% продаж, а я даже больше склоняюсь к цифре около 10%», – резюмирует Александр Ковалев.

Цены и характеристики Deepal S09

Тем временем флагманский кроссовер уже добрался до российских дилеров. Прайс стартует с отметки 6 589 900 рублей – столько просят за «Люкс» в 5-местном исполнении, тогда как версия «Техно» с тем же числом мест обойдется в 6 889 900 рублей. За 6-местную компоновку салона доплата такая: 6 739 900 рублей в «Люксе» и 7 039 900 рублей в «Техно».

По габаритам S09 оказался самой крупной моделью Deepal из представленных в России. Длина достигает 5 205 мм, ширина – 1 996 мм, высота – 1 800 мм, а колесная база растянута до 3 105 мм. Дорожный просвет варьируется в диапазоне от 178 до 199 мм.

Схема у новинки последовательная гибридная: бензиновый турбомотор объемом 1 497 куб. см трудится в режиме генератора, а колеса крутят электромоторы. Суммарная отдача силовой установки – 492 л.с. и 595 Нм. С места до сотни такой кроссовер ускоряется за 5,9 секунды, максимум – 205 км/ч. Привод у обеих комплектаций полный.

Литий-железо-фосфатная батарея на 40,18 кВтч позволяет проехать до 210 км без участия бензинового двигателя. Общий запас хода по циклу NEDC заявлен на уровне 1 006 км. Восполнить заряд с 30% до 80% на быстрой станции можно за 15 минут.

О том, сколько придется заплатить за самый дорогой кроссовер Wey в России, «За рулем» уже рассказывал.

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