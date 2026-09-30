Россияне взяли максимальное число автокредитов с начала года

ОКБ: в августе банки выдали 115,22 тыс. автокредитов на 183,19 млрд рублей

Август 2026 года стал для российских банков лучшим месяцем по автокредитованию с начала года. За этот месяц оформлено 115,22 тыс. займов на покупку машин, а общая сумма составила 183,19 млрд рублей – такие цифры приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Относительно июля количество выдач прибавило 10%: 104,28 тыс. против 115,22 тыс. Правда, в сравнении с августом 2025 года картина обратная – спад на 3%, ведь годом ранее оформили 118,51 тыс. кредитов.

Денежный объем за месяц подрос на 11%, с 164,68 до 183,19 млрд рублей. В годовом выражении прибавка скромнее, всего 5%: в августе 2025-го показатель равнялся 173,87 млрд.

Новые машины и средний чек

На новые автомобили пришлось 68% всех выданных автокредитов и 69% их совокупной суммы. Месяцем ранее доли были чуть выше – 69% по количеству и 70% по объему. Год назад расклад выглядел так: 69% по числу кредитов и 72% по деньгам.

Средний размер займа держится на отметке 1,6 млн рублей с мая. Для новых машин он составляет 1,6 млн, для автомобилей с пробегом – 1,5 млн; за месяц ни то, ни другое значение не изменилось. За год средний чек подрос с 1,5 млн рублей.

Больше всего кредитов на машины взяли в Московской области – 7,66 тыс. на 14,59 млрд рублей. Столица идет следом: 7,59 тыс. займов на 15,93 млрд. Далее расположились Татарстан (6,14 тыс., 9,07 млрд), Санкт-Петербург (5,39 тыс., 9,71 млрд) и Краснодарский край (4,02 тыс., 6,77 млрд).

Самые внушительные суммы в среднем занимали жители Чечни – 2,14 млн рублей. В Москве средний кредит составил 2,1 млн, в Ненецком АО – 2 млн. А вот минимальный средний чек зафиксировали в Дагестане, Чечне и Ингушетии: там на тысячу жителей приходится меньше одного кредита.

Итоги января – августа 2026 года

Если смотреть на весь 2026 год, то с января по август в стране оформили 795,72 тыс. автокредитов на 1,24 трлн рублей. В среднем за месяц выходило 154,70 млрд рублей.

По сравнению с тем же отрезком 2025 года количество выдач выросло на 9%, а объем – на 28%.

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