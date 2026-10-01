Конкурент Range Rover и BMW X7: Volvo готовит новый большой кроссовер

Volvo намерена выпустить крупный кроссовер F-сегмента

К 2030 году шведская марка обещала вывести на рынок тринадцать новых моделей – и среди них, судя по всему, окажется машина, каких у Volvo еще не было. На большой кроссовер F-сегмента, способный потягаться с Range Rover, намекнул главный дизайнер компании; похожее заявление делал и ее руководитель.

Кроссовер Volvo F-сегмента: конкуренты и прибыль

По сути, появление такой машины в линейке укладывается в логику развития бренда. Дело в высокой маржинальности: даже при скромных объемах продаж подобные автомобили приносят солидную прибыль.

Ориентирован новичок будет на Северную Америку, а значит, без жесткой борьбы не обойдется. В соперниках – Range Rover, BMW X7, Mercedes-Benz GLS, недавно дебютировавшая Audi Q9, Cadillac Escalade и Lincoln Navigator.

В Volvo, впрочем, уверены: покупателям они предложат вариант поинтереснее, причем с новой гибридной установкой.

Тактильность и китайский опыт

Отдельный акцент при разработке собираются сделать на тактильных ощущениях. Проще говоря, задача – получить от машины то чувственное восприятие, которое обычно дает премиальный класс.

Кстати, при создании кроссовера компания намерена опереться на китайский опыт. Причем этот опыт Volvo перенесет и на другие модели, которые будут продаваться по всему миру.

О другом кроссовере, которому не страшна настоящая грязь, «За рулем» уже рассказывал.

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