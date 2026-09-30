Возможно, самый неправильный BMW — и именно он вам и нужен

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать подержанный BMW 2 Series Gran Tourer

В свежей подборке достойных машин с пробегом от Александра Виноградова отметился довольно неожиданный в данном контексте автомобиль.

Дело в том, что речь идет о семейных авто, способных перевезти не только несколько человек, но и солидный запас багажа. В подборку попали три варианта с ценой около 1,5 млн. Это машины от разных производителей, причем с разным типом кузова и разного возраста. И одна из трех представленных машин – это BMW! Казалось бы, где «баварцы» и где семейные ценности?

Однако стоит вспомнить, что десять лет назад у BMW появились минивэны, построенные на переднеприводной платформе Mini.

И маленький Active Tourer к нам, пусть и небольшими объемами, но завозили, а вот Gran Tourer второй серии официально не поставлялся вовсе. Сейчас же на вторичке за полтора миллиона можно найти автомобиль 2017-2018 годов – то есть он будет свежее VW Caddy за те же деньги! Подвоха тут нет, отмечает эксперт: минивэн получился довольно удачным.

Александр Виноградов, редактор «За рулем»:

– На рынке встречаются, в основном, трехцилиндровые двигатели, но бояться этого не стоит. Дизель В37 (116 л.с.) вышел довольно надежным. Как и любой современный турбодизель, он боится плохого топлива. Если экономить на качестве дизеля, дорогущие пьезофорсунки мгновенно выйдут из строя.

У двигателей до 2016 года случались проблемы с ЕГР из-за дефектного клапана. Позже проблему устранили, но лучше проверить, менялся ли клапан. Есть автомобили и с бензиновым турбомотором В38 объемом 1,5 литра (136 л.с.), также трехцилиндровым.

До 2015 года бывали случаи разрушения опорного подшипника коленвала, но проблему быстро решили. А вот проверить целостность выпускного коллектора стоит. Иногда появляются трещины, а он представляет собой единой целое с турбиной.

На рынке есть как автомобили с механикой, так и с автоматом Aisin. Восьмиступенчатая коробка TG-81SC давно известна и хорошо себя зарекомендовала. Конечно, при соблюдении регламента замены жидкости.

Другие варианты семейного авто за 1,5 миллиона – в статье «За рулем»!