Какой семейный авто с пробегом купить за 1,5 млн рублей, чтобы не разориться на ремонте

Volkswagen, BMW или Lada: какая машина для семьи лучше?

Что выбрать тем, кому нужно возить не только несколько человек, но и солидный запас багажа? В нашей подборке три варианта от разных производителей. С разным типом кузова, и разного возраста.

3-е место: Volkswagen Caddy

За полтора миллиона можно найти четвертый VW Caddy 2015-2016 года выпуска. Лучше всего, особенно если речь идет о пассажирской версии, искать машины с бензиновым мотором 1.6. Двигатель CWVA мощностью 110 л.с. прекрасно знаком по другим моделям концерна, и это в целом надежный агрегат.

В первую очередь нужно проверить корпус модуля водяного насоса и термостата. Он нередко дает течь. Ремень ГРМ требует замены каждые 120 тысяч км, но лучше сократить этот интервал.

Механическая коробка MQ200 радует отличной четкостью переключений. Но возможен, особенно у неаккуратных водителей, ранний износ синхронизаторов. Проверьте, нет ли хруста и сложностей при переключениях, особенно вниз.

Реже встречаются машины с турбодизелем CAYD объемом 1,6 литра (102 л.с.). Не самый мощный дизель, но каких-то глобальных проблем с надежностью нет, кроме чувствительности к качеству топлива.

2-е место: BMW 2 Series Gran Tourer

Казалось бы, BMW и семейные ценности вряд ли могут стоять в одном предложении. Тем не менее, десять лет назад у баварской марки появились в гамме настоящие минивэны, построенные на переднеприводной платформе. Маленький Active Tourer завозили в небольших количествах, а вот большой Gran Tourer второй серии к нам официально не поставлялся. Тем не менее, за полтора миллиона можно найти автомобиль 2017-2018 года, то есть он будет свежее Caddy. Подвоха нет. Сам минивэн получился довольно удачным.

На рынке встречаются в основном трехцилиндровые двигатели, но бояться этого не стоит. Дизель В37 (116 л.с.) вышел довольно надежным. Как и любой современный турбодизель, он боится плохого топлива. Если экономить на качестве дизеля, дорогущие пьезофорсунки мгновенно выйдут из строя.

У двигателей до 2016 года случались проблемы с ЕГР из-за дефектного клапана. Позже проблему устранили, но лучше проверить, менялся ли клапан. Есть автомобили и с бензиновым турбомотором В38 объемом полтора литра (136 л.с.), также трехцилиндровым.

До 2015 года бывали случаи разрушения опорного подшипника коленвала, но проблему быстро решили. А вот проверить целостность выпускного коллектора стоит. Иногда появляются трещины, а он представляет собой единой целое с турбиной.

На рынке есть как автомобили с механикой, так и с автоматом Aisin. Восьмиступенчатая коробка TG-81SC давно известна и хорошо себя зарекомендовала. Конечно, при соблюдении регламента замены жидкости.

Лучший вариант: Lada Largus

За полтора миллиона можно найти совсем свежий Ларгус. Причем с высокой долей вероятности это будет версия Кросс.

У рестайлинговых машин исключительно отечественные двигатели. У обычных версий встречается 90-сильный двигатель ВАЗ-11182. Надежный мотор, но с некоторыми нюансами. В первую очередь это касается усложненной процедуры регулировки зазоров клапанов – со снятием распредвала и подбором высоты стаканов.

Шестнадцатиклапанный двигатель ВАЗ-21129 мощностью 106 л.с. лишен проблемы регулировки клапанов: у него гидрокомпенсаторы. Ремень ГРМ Hola требует замены каждые 45 тысяч км.

Механическая коробка ВАЗ-21809 с тросовым механизмом переключения работает с обоими двигателями. Коробка не страдает каким-то болячками. А серьезных проблем можно ожидать только после 150-160 тысяч км.

На этом пробеге может потечь рабочий цилиндр сцепления. Проблема в том, что расположен он непосредственно в картере сцепления. Так что процедуру его замены можно сразу совместить с заменой сцепления.

Вывод эксперта

Александр Виноградов, редактор «За рулем»:

– На рынке немало интересных предложений для тех, кто хочет найти автомобиль не только для себя, но и для семьи. Причем зачастую стоит обращать внимание на менее популярные модели.

Минивэн BMW 2-й серии Active Tourer – яркий тому пример. Однако нужно внимательно проверять автомобиль перед покупкой, чтобы не попасть на дорогой ремонт в дальнейшем.

И тут уже неважно, идет ли речь о премиальной марке или нашей Ладе. .

О том, как правильно выбирать автомобиль на вторичке, «За рулем» уже рассказывал.

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