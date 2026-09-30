Самый популярный кроссовер Lexus масштабно обновился: подробности

Lexus начал продажи обновленного RX в Японии с ценами от 3,76 млн рублей

На японском рынке стартовали продажи обновленного Lexus RX. Плановая модернизация затронула шасси, экстерьер и оснащение салона – причем Европа и США увидели эту версию раньше.

Главный акцент сделан на ходовой части. Доводку подвески и рулевого управления инженеры проводили на немецкой трассе Нюрбургринг: перенастроили алгоритмы электроусилителя руля, оптимизировали работу адаптивной подвески и системы полноуправляемого шасси. Задача – сделать реакции точнее, но не растерять плавность хода на неровных дорогах.

Lexus RX

Снаружи перемены почти незаметны. Для комплектации L добавили новый цвет кузова – белый перламутровый. Зато в версиях F Sport и F Sport Performance опциональные тормозные суппорты теперь предлагаются в красном исполнении.

Что до оснащения, атермальное остекление передних дверей с защитой от инфракрасного излучения получили все модификации без исключения. В базовый список RX350h и RX350 вошли цифровое зеркало заднего вида и встроенный видеорегистратор с записью передней и задней зон – раньше их штатно устанавливали только на старших RX500h и RX450h+.

Lexus RX

Цены в Японии выглядят так. Базовая версия RX350 с 2,4-литровым турбомотором и передним приводом стоит ¥7 040 000, то есть около 3,76 млн руб. по состоянию на 30 сентября 2026 года. Гибридный RX350h с передним приводом оценили в ¥8 000 000 (примерно 4,3 млн руб.), а топовый полноприводный гибрид RX500h обойдется в ¥9 290 000 (около 5 млн руб.).

О японских машинах, которые не подводят владельцев, «За рулем» уже подробно рассказывал.

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