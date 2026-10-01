Автогиганты США занервничали: китайские автопроизводители наступают
Руководитель Ford Джим Фарли призвал Вашингтон отнестись к китайским автопроизводителям с предельной осторожностью. Наглядный пример для него – Европа: там, по его словам, импорт из Китая быстро наращивает долю и все сильнее давит на местную автомобильную промышленность.
Фарли: осторожность и сотрудничество
При этом сам глава Ford вовсе не ратует за изоляцию. Компания готова работать с китайскими производителями, если это выгодно экономически или открывает доступ к технологиям, которых у Ford пока нет.
Такое партнерство уже существует: американский автопроизводитель заключил соглашение с китайской CATL о выпуске аккумуляторов.
Конкуренцию, впрочем, никто не отменял. «Мы также будем напрямую конкурировать с ними», – заявил Фарли, пояснив, что сотрудничество и соперничество с китайскими компаниями «не исключают друг друга».
Ford критикуют за связи с Китаем
Претензии к Ford по поводу взаимодействия с китайскими партнерами в сфере автомобильных и аккумуляторных технологий звучат не первый год.
В июле, к примеру, компания объявила о сделке с китайской Geely – речь шла о совместной разработке электромобилей для европейского рынка.
О том, что китайские марки теснят прежних лидеров, «За рулем» уже рассказывал на примере Toyota.
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