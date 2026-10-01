Автопарк РФ стареет: на сколько подорожал ремонт авто с начала года

Fit Service: Средний чек на ремонт автомобиля в России вырос на 14%

Один визит в техцентр обходится российскому автовладельцу все дороже. По данным международной сети автосервисов Fit Service, за восемь месяцев 2026 года средний чек на ремонт вырос на 14% – до 13,4 тыс. рублей. Об этом 30 сентября сообщила газета «Коммерсант», сославшись на подсчеты сети.

Кстати, ездить в сервис чаще водители не стали. На одного клиента по-прежнему приходится в среднем 1,75 обращения в год, и этот показатель не сдвинулся.

Другое дело, сколько денег уходит за год в целом. Расходы на обслуживание и ремонт машины прибавили 15% и достигли 24,4 тыс. рублей, а число нормо-часов на одного клиента подросло на 4%.

Иными словами, обращений больше не стало, зато каждое из них превращается в более сложную и затратную историю. Помимо привычной замены масла и расходников, россияне все чаще приезжают из-за неисправностей подвески, двигателя, трансмиссии, топливной системы и электрооборудования.

Как пояснила директор сети Fit Service Татьяна Овчинникова, сами работы за год подорожали в среднем на 10-15%. «Рост затрат на запчасти был более умеренным, поскольку спрос перераспределяется с оригинала и премиум-сегмента на мидл– и лоукост-бренды», – уточнила она.

О том, что новая машина превращается в роскошь, «За рулем» уже рассказывал.

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