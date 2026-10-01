Самый крупный кроссовер Lexus теперь можно купить в России: известна цена

Lexus TX из параллельного импорта предлагается в РФ с ценой от 11,7 млн рублей

Самый крупный кроссовер в линейке Lexus добрался до российского рынка – модель TX продают через параллельный импорт. Покупателю предлагают семиместную версию, и машины уже можно забрать.

Lexus TX

Оснащение внушительное. Трехзонный климат-контроль, панорамный люк, современная информационно-развлекательная система, куча электронных ассистентов – все это в списке. Есть, между прочим, и бесключевой доступ.

Интерьер Lexus TX

А вот мотор во всех привезенных экземплярах один и тот же, выбора нет: 2,4-литровый бензиновый турбодвигатель на 371 лошадиную силу. К нему прилагаются полный привод и 8-ступенчатый автомат.

Что по деньгам? Самое доступное предложение – от 11 700 000 рублей. Столько просит один из столичных автосалонов за автомобиль в максимальной комплектации Luxury, черного цвета, привезенный из Европы. Все машины, о которых идет речь, есть в наличии.

Другая крупная московская компания готова отдать два кроссовера в версии F-Sport – правда, уже за 13 500 000 рублей.

О том, сколько в России просят за новые автомобили, «За рулем» уже рассказывал.

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