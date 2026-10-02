Новейший полноприводный Tiguan появился в продаже в России: актуальные цены

Tiguan L Pro от SAIC-Volkswagen предлагается в РФ с ценой от 4,2 млн рублей

На российском рынке скопились сотни новых Volkswagen Tiguan L Pro китайской сборки. Выпускает такие кроссоверы совместное предприятие SAIC-Volkswagen, а у нас их предлагают и из наличия, и под заказ. Средний старт цен на крупных классифайдах – от 4,2 млн рублей.

Volkswagen Tiguan L Pro

Дешевле всего машину привезти во Владивосток – 4 200 000 рублей под заказ. Обычно такие Tiguan приходят в богатых комплектациях. В списке оснащения – панорамная крыша, подогрев, вентиляция и электрорегулировка передних кресел, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, цифровая приборная панель, а также мультимедиа с большим сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto.

В привычный для «китайцев» набор, как правило, входят и двухзонный климат-контроль, электропривод крышки багажника, наружные зеркала с обогревом и электроскладыванием, система кругового обзора, передние и задние парктроники, адаптивный круиз-контроль, полностью светодиодная оптика и 20-дюймовые легкосплавные диски.

География предложений широкая. Пермь и Казань готовы привезти аналогичный Tiguan L Pro за 4 300 000 рублей, Воронеж и Новосибирск – за 4 500 000. Машины из наличия обойдутся дороже: 4 600 000 рублей просят в Краснодаре, 4 650 000 – в Новосибирске, Омске, Пятигорске и Оренбурге, а в пределах 4 700 000 кроссовер доступен в Самаре, Екатеринбурге, Кемерово и ряде других городов.

Интерьер Volkswagen Tiguan L Pro

Крупные столичные дилеры держат совсем другие ценники. В Москве и Санкт-Петербурге новый Tiguan L Pro в среднем стоит от 4 850 000 рублей, иногда суммы переваливают за 5 150 000, а один из нижегородских продавцов выставил машину аж за 6 160 000 рублей.

Впрочем, цифра в объявлении – не гарантия. Итоговая стоимость и сроки поставки зависят от комплектации, курса валют, логистики, таможенных платежей и утильсбора. То есть указанная цена вовсе не подтверждает, что автомобиль удастся купить именно за эти деньги.

Что касается техники, в 99,9% случаев в Россию везут полноприводные исполнения: под капотом – 2,0-литровый турбомотор на 220 л.с. в паре с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Передний привод встречается как исключение – там стоит 184-сильная версия того же двигателя.

Ранее «За рулем» рассказал о новой полноприводной версии набирающего популярность китайского кроссовера.

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