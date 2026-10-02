В «Росгосстрахе» рассказали, почему ремонт по ОСАГО может зайти в тупик

Арман Гаспарян: Справочники запчастей по ОСАГО не поспевают за реальными ценами

На Саммите АСН в Москве 29 сентября руководитель Блока заботы о клиентах СК «Росгосстрах» Арман Гаспарян заявил, что разрыв между стоимостью ремонта по справочнику Единой методики расчета (ЕМР) и реальными ценами на запчасти ставит под угрозу восстановление автомобилей по ОСАГО.

За 2023-2025 годы нормативы выросли примерно на 16%, тогда как детали для европейских машин подорожали на 109%, а для остальных – на 30-45%.

По словам Гаспаряна, ЕМР создавалась как единый стандарт, призванный снижать число споров между страховщиками и автовладельцами. Однако после 2022 года рынок изменился: иностранные производители ушли, логистика усложнилась, а поставки стали дороже и дольше.

Риски, ранее казавшиеся маловероятными, становятся системными. Спикер отметил, что проблема не только в росте цен, но и в сложности моделирования из-за непредсказуемости цепочек поставок. Справочники формально существуют, но приобрести по указанным в них ценам запчасти невозможно. В них могут попадать детали, доступные в интернете, но фактически отсутствующие у поставщиков, не поставляемые в нужный регион или не подходящие автомобилю по качеству и геометрии.

Отдельное внимание Гаспарян уделил экспансии китайского автопрома: доля таких марок в портфелях страховщиков превысила 52%. Модельные ряды обновляются каждые несколько лет, а независимые поставщики не всегда успевают наладить выпуск качественных аналогов.

Из-за неактуальных тарифов в справочниках РСА станции техобслуживания все чаще отказываются от работы по натуральному возмещению. В сочетании с законодательным 30-дневным сроком ремонта это создает логистический тупик. Гаспарян подчеркнул необходимость изменить единую методику, приблизив ее к реальности: регулярно сопоставлять данные ЕМР с фактическими ценами, исключать непригодные детали, развивать прямые договоренности со СТОА и учитывать реальную стоимость ремонта при настройке тарифов. Дополнительным инструментом должна стать автоматизация урегулирования, снижающая издержки без потери качества сервиса.

Страховщики уже пересматривают договоры со станциями и переходят на рыночные расценки. В каско такой подход применяется шире.

Если методику не приблизить к реальности, разрыв будет расти, а вместе с ним – число отказов от ремонта, судебных споров и ситуаций, когда выплаты не хватает на восстановление автомобиля.

О том, кто выиграет и кто потеряет от возможного подорожания ОСАГО, «За рулем» уже рассказывал.

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