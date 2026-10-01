Такси не спешит обновляться: что не так с локализованными авто

Почти 1/3 такси не обновляется из-за цен на российские авто и дорогих кредитов

С 1 марта 2026 года таксопарки обязаны закупать локализованные автомобили, но на деле доля таких машин в перевозках составляет лишь около 12%.

В реестр внесено порядка 40 тысяч единиц, однако почти треть действующего парка – это машины старше пяти лет. По данным опроса Общественного совета по развитию такси, лишь 17,2% перевозчиков имеют автомобили не старше трех лет, а более половины парка – техника возрастом от трех до пяти лет.

Главная причина медленного обновления – экономическая. Почти 80% таксопарков называют основной проблемой высокую стоимость российских машин, а 70,6% жалуются на дорогие кредиты и лизинг. Дополнительно перевозчики указывают на ограниченный выбор локализованных моделей, их низкую надежность и сложности с продажей на вторичном рынке.

Эксперты отмечают, что пятилетний возраст авто сам по себе не критичен, и дефицита машин пока нет. Однако средний возраст такси растет, а к концу года поездки могут подорожать на 10-15%. Старые машины, вероятно, не исчезнут, а уйдут в серую зону – под видом аренды с экипажем.

Таксопарки уже начали избавляться от машин 2020-2021 годов выпуска. В августе на вторичном рынке заметно выросло число объявлений о продаже автомобилей, ранее работавших в такси. Например, предложений о продаже Volkswagen Polo, которые раньше возили пассажиров, стало на 12% больше, чем в июле. Количество объявлений о BMW 3-й серии, прежде украшенных «шашечками», увеличилось на 16%, а о Kia Rio – на 9%.

Отрасль нуждается в федеральных субсидиях на обновление парка. Среди предложений – специальный сбор в 10-20 рублей к тарифу (по аналогии с авиаперевозками) или перенаправление части налогов таксопарков на закупку новых автомобилей.

Эксперты подчеркивают: поддержка необходима, но не за счет пассажиров. Однако не исключают, что стоимость перевозок к началу следующего года может вырасти на 10-15%.

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