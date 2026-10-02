Новую «тройку» BMW будут продавать в России: когда и за сколько?

BMW 3 Series нового поколения будет стоить в России не менее 7 млн рублей

BMW показала новое поколение 3 Series. Бензиновые двигатели никуда не делись – под капотом по-прежнему ДВС, зато салон получил самообучающегося ассистента с искусственным интеллектом, а электроника научилась ездить без рук на трассе.

BMW 3 Series

Немецкие цены уже известны: 318-я стоит от €49 900 (около 4,7 млн руб. по курсу на 1 октября 2026 года), 320-я – от €54 900 (примерно 5,2 млн руб.), M350 xDrive – €80 900 (порядка 7,7 млн руб.).

Российские цены и сроки поставки

Что до России, то в «BMW Евросиб» возможность заказа подтвердили: первые автомобили, по словам представителя фирмы, доберутся до клиентов в феврале 2027 года, а базовая версия обойдется не менее чем в 7 млн руб.

В автоцентре «BMW БалтАвтоТрейд-М» заявили, что продавать новую «тройку» готовы, однако заказы еще не принимают. Впрочем, оформить заявку можно и в независимых автосалонах: в шоуруме Secret Cars предлагают собрать нужный вариант в конфигураторе, после чего данные уйдут партнерам в Германии – те сразу оформят бронь на автомобиль.

При наличии свободных производственных квот заказ, выпуск и доставка в Россию займут несколько месяцев. «Доставить машину в Москву раньше февраля или даже марта вряд ли получится», – добавил представитель фирмы.

Еще один путь – взять машину из наличия у европейского дилера. Как рассказал представитель автосалона Imperium Motors, в этом случае доставка в Россию займет примерно месяц.

Базовая 318-я получила двухлитровый четырехцилиндровый турбодвигатель с 48-вольтовой мягкой гибридной системой. Отдача – 156 л. с. и 250 Н·м, а значит, машина попадает под льготный утильсбор.

У 320-й – 211 л. с. и 330 Н·м. Обе модификации идут с восьмиступенчатым автоматом с гидротрансформатором и задним приводом.

Топовой версией стала M350 xDrive, пришедшая на смену M340i xDrive. Под капотом – трехлитровая рядная «шестерка» с турбонаддувом и прямым впрыском: 426 л. с. и 540 Н·м. Работает она в паре с 48-вольтовой системой и восьмиступенчатой АКПП, а тяга передается на все четыре колеса.

Для M350 xDrive предусмотрен специальный режим Drift Moment: тяга полностью перераспределяется на заднюю ось, и автомобиль превращается в заднеприводный дрифт-кар. На старте продаж функция недоступна, но BMW обещает активировать ее программным обновлением. Причем получить Drift Moment смогут и владельцы машин, купленных до выхода ПО.

Интерьер BMW 3 Series

Самообучающийся персональный помощник с искусственным интеллектом активируется голосовой командой «BMW» или кнопкой на руле. В его ведении – климат, окна, настройки сидений, звонки и мультимедиа, а еще он открывает нужные меню и приложения.

Дорожную обстановку, данные датчиков и особенности конкретной поездки система тоже учитывает – на этой основе водителю выдают предупреждающие рекомендации.

Все версии новой «тройки» оснастили широким набором стандартных и дополнительных систем помощи водителю, построенных в том числе на технологиях ИИ. Рассчитаны они на частично автоматизированное вождение и парковку: системы уровня 2 по классификации SAE и функции активной безопасности стали продвинутее, чем у предыдущего поколения. За взаимодействие между действиями водителя и электронными ассистентами отвечает BMW Symbiotic Drive, Motorway Assistant позволяет ехать без рук на скорости до 130 км/ч, а с 2027 года BMW планирует внедрить новые функции частично автоматизированного вождения с навигацией в городских условиях.

«Тройка» превратилась в полноценную развлекательную платформу. Встроенное в Operating System X приложение AirConsole открывает пассажирам доступ к адаптированным автомобильным версиям популярных игр.

В списке, в частности, UNO Car Party! и Hot Wheels: Xtreme Overdrive. В роли контроллеров выступают смартфоны.

Кроме того, владельцам будет доступен облачный игровой сервис Boosteroid – там есть и такие проекты, как Forza.

О том, какие иномарки подорожают из-за роста утильсбора, «За рулем» уже рассказывал.

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