Российская марка снизила цены на полмиллиона

Бренд Avior «уронил» цены на модель G10 — она стала дешевле на 500 тысяч рублей

Марка Avior, под которой в РФ продаются коммерческие автомобили Maxus от китайского концерна SAIC Motor, снизила цены на одну из моделей.

Речь о легком цельнометаллическом фургоне Avior G10 – раньше его цены начинались от 3 490 000 рублей. Теперь же минимальная РРЦ, указанная на официальном сайте, составляет 2 990 000 рублей. Напомним, модель конкурирует с Lada Largus и Sollers SF1, имеет грузоподъемность 440 кг, задний привод и дизель 2.0 в паре с 6МКП.

Как указывает пресс-служба марки, появившаяся скидка в полмиллиона направлена на стимулирование продаж и «освобождение дилерских центров под грядущее расширение бренда – новинку внедорожного сегмента».

Новинка, под которую сейчас расчищают дилерские площадки и которая должна пополнить модельный ряд Avior, ныне состоящий лишь из коммерческих G10 и V90, по первой информации, будет полноценным внедорожником. С ним марка планирует выйти за пределы LCV-сегмента и привлечь к продажам все возможности дилерской сети, включающей 16 центров и ожидающей расширения.

Ранее «За рулем» подробно рассказывал про Avior G10 – прочтите, если заинтересовались скидкой.