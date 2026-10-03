ПУМ! Интересная модификация грузовика Валдай 12

Компания «СТТ» показала новую коммунально-дорожную машину на шасси Валдай 12

На выставке «Дело Спецтехники» дистрибьютор нижегородской техники компания «СТТ» показала коммунально-дорожную машину на базе среднетоннажника Валдай 12.

Модификацию разработали в компании «Кормз» из Кемерово. Они взяли короткобазную версию Валдая с габаритной длиной всего 5712 мм и стандартными для модели дизелем ЯМЗ-534 (169 л.с.), шестиступкой и задней пневматической подвеской. И сделали универсальную коммунальную машину и для зимы, и для лета – отличия только в навесном оборудовании. На выставке презентовали летний вариант.

В такой конфигурации это вакуумная ПУМ, то есть подметально-уборочная машина, и вот как она работает:

«Принцип действия специализированного оборудования основан на технологии вакуумной уборки. Вращающиеся щетки эффективно сметают дорожный мусор и пыль к центральному воздухозаборнику, откуда мощный вентилятор транспортирует отходы в бункер-накопитель объемом 4,3 куб.м», – рассказывают в пресс-службе компании «СТТ».

Тут есть своя фишка, а именно – интегрированный механизм пылеподавления. Еще до того, как машина начала засасывать мусор, в рабочую зону распыляется вода из резервуара объемом 700 литров. Решение полностью исключает образование облака пыли и делает работу более экологичной и комфортной.

А зимой на эту же машину навешивают бункер и отвал – и она выступает в роли снегоуборщика с возможностью распыления необходимых реагентов. «Прикол» короткобазного Валдая – в радиусе разворота, который составляет всего 5,8 м (при колесной базе 3310 мм). Сравните с самым коротким ГАЗоном Next: 7,3 м при базе 3770 мм. То есть для города Валдай 12 подходит куда лучше.

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