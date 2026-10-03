Новый корейский кроссовер получил физически увеличивающийся экран мультимедиа

Genesis раскрыл подробности о мультимедийной системе нового кроссовера GV90

Премиальная марка Genesis поделилась деталями о мультимедийной системе своего нового флагмана – кроссовера GV90. Главная фишка – OLED-экран, который умеет физически увеличиваться, когда машина припаркована.

Genesis GV90

В обычном состоянии диагональ панели составляет 23,6 дюйма. На нее выводят навигацию, данные о движении и мультимедиа. Стоит автомобилю остановиться, как часть экрана приподнимается на 90 мм – полезная площадь отображения вырастает примерно на 70%. В таком виде система превращается в медиацентр с доступом к потоковым сервисам.

Интерьер Genesis GV90

Отвечает за движение панели электродвигатель вместе с зубчатой передачей. Ресурс механизма производитель проверял более чем на 100 тыс. циклов, а уровень шума, по его данным, держится в пределах 40 дБ.

Правда, пользоваться выдвижным дисплеем можно только на стоянке. Причина не одна: так меньше отвлекающих факторов, к тому же в развернутом виде экран способен помешать срабатыванию фронтальной подушки безопасности. Как только начинается движение, панель сама возвращается на место.

GV90 стал первым автомобилем марки с новой мультимедийной платформой Pleos Connect – здесь сенсорное управление соседствует с физическими кнопками. За звук отвечает аудиосистема Bang & Olufsen с 25 динамиками, а водителю положен отдельный проекционный дисплей.

О других необычных технических решениях на электромобилях «За рулем» уже рассказывал.

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