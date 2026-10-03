Этот Volkswagen Golf создан для стрижки газонов: интересный проект от блогера

Ютубер Нильс построил робот-газонокосилку в стиле Volkswagen Golf MK2 GTI

Немецкий ютубер Нильс, автор проекта Project Hunter, собрал автономную робот-газонокосилку, внешне повторяющую классический Volkswagen Golf MK2 GTI. Толчком стала любовь к автомобилю его отца.

Кузов напечатали на 3D-принтере, и он повторяет угловатый дизайн Golf второго поколения. Колес у машины всего два, передний свес получился огромным, зато черная решетка, круглые фары, спортивный бампер, расширенные крылья, колеса в стиле BBS и работающие задние фонари отсылают к оригиналу. Одна только печать корпуса заняла больше 100 часов, признается Нильс. Под «кузовом GTI» прячется алюминиевая рама, а вместе с ней – оборудование для стрижки газона и обнаружения препятствий.

Открываешь капот – и видишь режущий механизм: мотор от дрона через резьбовой стержень на двух подшипниках крутит регулируемый по высоте режущий диск. Самое же интересное – автономность. Четыре ультразвуковых датчика и контактные переключатели на бамперах помогают технике распознавать препятствия.

Есть на борту и датчик тока: он улавливает электрические всплески и запускает аварийное отключение. А тепловизионный сенсор в паре с LED-матрицей дает машине возможность замечать мелких животных вроде ежей и вовремя затормозить.

Управлять машиной можно со смартфона: доступны прямой эфир с камеры, контроль скорости, мониторинг батареи и переключатели освещения. Софт поначалу сбоил, но GTI уже отработал более 70 часов и проехал 60 км в автономном режиме стрижки.

Заметил проект и сам Volkswagen: за завершенную сборку компания прислала Нильсу настоящий шильдик GTI с решетки. Вдобавок блогер ради шутки приклеил на номерной знак стикер техосмотра TUV.

На своей официальной странице в Facebook автопроизводитель выложил сборку с подписью про газон, превращающийся в поле для гольфа в стиле GTI, а саму газонокосилку назвал, вероятно, самой крутой из всех, что можно увидеть.

Кстати, это не первый случай, когда газонокосилке придают облик горячего хетчбэка: несколько лет назад Honda представила робота Civic Type R для стрижки газона – в рамках линейки Miimo в Великобритании.

О других необычных переделках серийной техники «За рулем» уже рассказывал, и эта газонокосилка встает в тот же ряд.

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