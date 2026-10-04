Fiat возвращает на рынок модель с самым спорным дизайном: как будет выглядеть?

Stellantis: Fiat покажет концепт кроссовера Multiplay на Парижском автосалоне

Fiat готовит к премьере машину с именем Multiplay. Дебют концепта назначен на Парижский автосалон. О новинке рассказали в Stellantis.

Название выбрано не случайно: за ним тянется история сразу двух поколений Multipla. Правда, формат теперь иной – вместо минивэна обещают кроссовер, да еще и совмещенный с пикапом.

Первый Fiat 600 Multipla выехал в 1955 году. Компактный однообъемник длиной 3,5 метра вмещал шесть человек в трех рядах. По сути, тот же Fiat 600, только с компоновкой легкого коммерческого транспорта: кабина стояла над двигателем. За счет такого решения при скромных габаритах удавалось выиграть максимум места в салоне.

К имени вернулись спустя десятилетия – серийная Multipla появилась в 1998 году. Компактвэн запомнился необычной формой кузова и двухъярусными фарами. Внешность многие называли странной, зато у машины нашлись настоящие поклонники. Шесть мест здесь уложили уже в два ряда, а длина составляла всего 3 994 мм – меньше четырех метров.

Сейчас Fiat снова достает это имя, но в совершенно другом обличье. Компания показала тизер концепта для Парижа – под названием Multiplay. Отсылки к обеим старым Multipla присутствуют, а вот минивэном новинка уже не будет.

Рассмотреть на тизере можно немногое: овальную деталь, скорее всего, на боку кузова. Внутри нее – черный узор и силуэты обеих прежних Multipla.

Сам Fiat называет новинку «новый концепт мобильности» и описывает ее так: «гибкий, доступный и радикально полезный». Ставка сделана на соединение грузовой практичности пикапа с комфортом кроссовера. Конфигурации обещают менять «в несколько движений» – при помощи специального механизма.

Пока речь идет только о концепте, хотя намек на серийную версию есть. По данным компании, Multiplay «может создать новую категорию» – границы между семьей, работой, отдыхом и приключениями все сильнее размываются.

Похоже, перед нами развитие концепт-пикапа в стиле Panda, показанного в 2024 году. Тогда Fiat представил пять концептов по мотивам Panda, и среди них был пикап. Его задумывали как глобальную версию Strada – самого продаваемого автомобиля Бразилии с 2021 года.

В общем-то, получается компактный трансформер: практичность легкого коммерческого транспорта плюс комфорт SUV. Снаружи – угловатый футуристичный пикап с открытой грузовой платформой и модульными рейлингами на крыше.

О других необычных автомобильных проектах «За рулем» недавно рассказал.

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