Забытая Ferrari Майкла Джордана нашлась и ушла с молотка за рекордную сумму

Ferrari 550 Maranello Майкла Джордана продана на аукционе за 225 млн рублей

Торги по Ferrari 550 Maranello, у которой за всю историю был лишь один хозяин, закрыл аукционный дом Joopiter. Речь о машине Майкла Джордана – шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз», 14-кратного участника Матча всех звезд и двукратного олимпийского чемпиона. В истории мирового баскетбола он по праву числится среди величайших.

Ferrari 550 Maranello

Итоговая сумма – $2,7 млн. Для сравнения: самый дорогой из прежде проданных 550 Maranello стоил вчетверо меньше. Да и перед началом торгов эксперты давали куда более скромные ориентиры – от $700 тыс. до $1,3 млн.

Ferrari 550 Maranello

Кстати, на кузове остался тот самый символичный номерной знак MJ5. Расшифровка простая: инициалы владельца плюс пятерка – его пятое чемпионство НБА, после которого суперкар и был куплен.

Долгое время считалось, что спортсмен расстался с машиной в 2002 году. Дальше ее следы попросту потерялись – и только нынешним летом коллекционеры сумели отыскать автомобиль.

Под капотом – 5,5-литровый V12 на 485 л.с. в паре с шестиступенчатой механикой. А вот салон пришлось переделать, чтобы высокий первый владелец в нем нормально разместился: Ferrari удлинила направляющие сиденья, за счет чего кресло отъезжает назад дальше обычного, и сделала набивку подушки тоньше стандартной.

Интерьер Ferrari 550 Maranello

О других редких автомобилях с громкой историей «За рулем» уже рассказывал.

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