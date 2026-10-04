На торги выставили «деревянный» универсал Ford 1946 года

Ford Super Deluxe Station Wagon 1946 года с кузовом из дерева продают на аукционе

Весьма редкий по нынешним временам Ford Super Deluxe Station Wagon 1946 года выставлен на торги.

Как можем видеть, его главная особенность – деревянные панели кузова, машины той поры вошли в историю как Woodie, то есть буквально «деревянные». Еще в 1920-х Генри Форд приобрел обширные лесные угодья в местечке с парадоксальным в данном контексте названием Iron Mountain – и на этой «железной горе» начал выпускать деревянные кузова, пользуясь собственным источником древесины. В довоенные годы деревянный кузов был стильным и статусным решением.

А вот после войны мотивация к производству таких кузовов поменялась: их стало выгодно делать ввиду дефицита стали, потраченной на военную технику. В 1946 году, когда сошел с конвейера выставленный на торги Ford, такие машины выпускались десятками тысяч, и не только Фордом. Но уже к началу 1950-х производство Woodie полностью закончилось. Так что перед нами – идеальный срез этой короткой эпохи.

Этот Super Deluxe Station Wagon долго использовался на северо-востоке США, а в 1990-х – надолго встал в гараж. С 2023 по 2026 год ее основательно восстановили по технической части – теперь 3,9-литровый V8 на 100 л.с. и трехступенчатая МКП с рычагом на рулевой колонке работают как надо. А оригинальный окрас с патиной, интерьер и даже стикер о топливном рационировании времен Второй мировой – сохранили как есть.

Пока машина оценена всего в 6 тысяч долларов, но торги на Hagerty Marketplace еще идут... Как вам такой вариант «сарая» на повседнев?

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